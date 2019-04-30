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台灣最美官將首現身！ 廟會文化登上日本舞台深獲好評

吉國大使城市訪問 嘗桃園美食讚不絕口

2019-04-30 21:03聯合報 記者林育瑩╱即時報導

吉里巴斯駐台大使藍黛西，去年抵台灣履新後，今日首度拜訪桃園市長鄭文燦，雙方除了城市發展經驗，鄭文燦更藉機向大使介紹桃園特色小吃，包括大溪豆干、客家菜包、花生甜捲粿、破酥包，藍黛西吃完後不但意猶未盡，更以中文大讚桃園美食「很好吃」。

桃園市長鄭文燦提到，台灣在風力、太陽能電力、儲能設備上都做得不錯，盼能與吉國分享發展經驗，深化雙方的合作。藍黛西回應，吉國總統馬茂（Taneti Maamau）上任以來，致力於推動「吉里巴斯20年願景」，特別重視漁業、觀光產業、以及基礎建設發展，受全球氣候變遷影響，重視水資源管理，吉國和桃園現正發展的許多政策不謀而合。

鄭文燦表示，吉國海洋資源豐富，雙方未來在海產、貿易上可以多交流，推動學生志工體驗等活動，讓彼此關係更加密切。藍黛西說，桃園利用太陽光電、埤塘、風力等，減少進口能源使用，降低二氧化碳排放量，吉國和桃園在國家和城市經營理念價值一致；現正也和桃園的椰子加工食品業者洽談合作事宜。

秘書處長顏子傑表示，吉國與台灣在2003年建交至今，不管是在醫療衛生領域、農畜漁業技術合作、基礎建設、人力培育以及潔淨能源等，至今已經有多達百項雙邊的合作計畫，各領域皆有緊密的交流。

吉里巴斯駐台大使藍黛西（左），去年抵台灣履新後，今日首度拜訪桃園市長鄭文燦（右）...
吉里巴斯駐台大使藍黛西（左），去年抵台灣履新後，今日首度拜訪桃園市長鄭文燦（右），就城市發展經驗進行雙向交流。圖／桃園市秘書處提供
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