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愛心爺爺捐白米16載 帶動老人村行善助憨兒

2019-04-30 18:37中央社 苗栗縣30日電

苗栗縣獅潭鄉新店村民甘順發捐米助憨兒，16年來未曾中斷，善行義舉在當地高齡村落形成風氣，今年村民揪團集資捐贈近4500台斤白米，讓桃園市中壢真善美基金會「揪感心」。

獅潭鄉是苗栗縣人口數最少、最老的高齡鄉鎮，家住新店村的84歲甘順發，今天在住家前代表全村捐出近4500台斤白米，由中壢真善美基金會董事長謝秀琴到場受贈，真善美憨兒啦啦隊在捐贈儀式中賣力表演，用熱情音樂、舞蹈，並獻上花束，感謝村內阿公、阿婆的愛心

真善美基金會已故創辦人胡得鏘，早年無償捐贈土地，協助獅潭鄉開拓道路，甘順發與他結識後，得知基金會照顧200多名院生，白米需求量龐大，於是在每年春夏之際，捐米幫助弱勢憨兒，今年已邁入第16年，從未間斷。

真善美基金會指出，甘順發是憨兒口中的「愛心爺爺」，從早年個人捐米2、300斤，到近幾年，村內老人家受其感召熱心響應，捐贈數量已呈倍數成長，形成一股善行風氣，捐米儼然成了年度村民運動。謝秀琴說，「看到老人家們這麼熱心捐助白米，讓憨兒們可以不愁吃，真的很感謝」。

不只是揪村民一起捐助白米，從事農機具維修、販售的甘順發，也經常幫忙免費維修機具，他將募米、修機具視為終生志業，認為施比受更有福。

甘順發說，今年大約短短3週時間，募到近4500台斤白米，真正的快樂是付出，真正的擁有是捨得，只要能力所及，未來會持續做下去。

愛心苗栗縣
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