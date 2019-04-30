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母親節送愛 桃園廣豐新天地贈老憨兒手作愛心花筆

2019-04-30 17:50聯合報 記者許政榆╱即時報導

歡慶母親節，桃園廣豐新天地今年特地結合勵馨基金會，邀請個案親子家庭前來體驗泡泡遊戲、親近大自然增加親子互動，此外餐廳和電影院也提供免費名額，讓親子留下難忘母親節大餐及電影時刻；另外母親節消費滿額贈禮，有別於以往贈送康乃馨，今年改贈送由真善美基金會製作的愛心花筆，讓民眾慶祝母親節同時，也能一同響應公益，關懷社會族群。

桃園廣豐新天地於5月11日和勵馨基金會合作，邀請個案孩童及家長在母親節前夕至廣豐新天地，欣賞街頭藝人氣球表演外，還可至廣豐公園體驗大型泡泡遊戲，親近自然並增加親子互動，此外國賓影城也提供40張電影票，提供20組親子免費看電影。

廣豐新天地行銷經理鍾宛君表示，勵馨個案大多為受暴婦女，在生活中受到挫折和傷痛，為協助這些婦女以及年輕少女留下美好回憶，也讓平時辛苦的母親們能適時放鬆，今年除了邀請她們參加活動，也在5月1日至5月12日活動期間，於B1贈品處提供勵馨基金會捐款箱，邀請民眾在母親節期間，一同發揮愛心關懷受暴婦女，期盼給予婦女及兒少的友善環境。

近年來社會逐漸高齡化，年長者人數也越來越多，為關懷老憨兒等弱勢族群，廣豐在5月10日至5月12日期間，民眾於指定櫃位當日單筆消費滿200元發票，即可至1F顧客服務中心兌換由真善美基金會製作的「愛心花筆」乙支，每日限量120支送完為止，除了體恤母親辛勞，也率民眾一同關心老憨兒。

鍾宛君指出，另外為鼓勵民眾對母親大聲說愛，5月4日、5日及11日、12日兩週週末，於廣豐新天地1F港點大師前方「SUPERMOM」超級媽咪背板，抽籤出指定姿勢，和媽咪搭配合照，並寫上給媽咪或太太的「愛的宣言」上傳網路可抽「母親節大餐基金」，另外週末午間打卡，有機會獲得每日限量50份甜甜圈兌換券。

鍾宛君表示，廣豐新天地主要提供餐飲服務，凡餐廳消費皆可加入消費累計，即日起至5月12日，當天於指定櫃位單筆消費滿千元可集1點，累積滿2千元集2點，累積滿3點可兌換「耐熱玻璃水瓶」或「陶瓷分隔保鮮盒」，4點可兌換「點點廚房三件組」，6點可兌換「陶瓷不沾鍋炒鍋組」，而廚具特地以粉嫩色系打造，深受女性族群喜愛，讓母親下廚時也能有滿滿少女心。

為鼓勵民眾對母親大聲說愛，5月4日、5日及11日、12日於桃園廣豐新天地1F港點...
為鼓勵民眾對母親大聲說愛，5月4日、5日及11日、12日於桃園廣豐新天地1F港點大師前方「SUPERMOM」超級媽咪背板，抽籤出指定姿勢，和媽咪搭配合照，並寫上給媽咪或太太的「愛的宣言」上傳網路可抽「母親節大餐基金」。記者許政榆／攝影
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有別於以往贈送康乃馨，今年桃園廣豐新天地母親節消費滿額贈禮，改贈送由真善美基金會...
有別於以往贈送康乃馨，今年桃園廣豐新天地母親節消費滿額贈禮，改贈送由真善美基金會製作的愛心花筆，讓民眾慶祝母親節同時，也能一同響應公益，關懷老憨兒等弱勢族群。記者許政榆／攝影
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為鼓勵民眾對母親大聲說愛，5月4日、5日及11日、12日於桃園廣豐新天地1F港點...
為鼓勵民眾對母親大聲說愛，5月4日、5日及11日、12日於桃園廣豐新天地1F港點大師前方「SUPERMOM」超級媽咪背板，抽籤出指定姿勢，和媽咪搭配合照，並寫上給媽咪或太太的「愛的宣言」上傳網路可抽「母親節大餐基金」。記者許政榆／攝影
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母親節親子電影
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