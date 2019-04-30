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幫助創世推廣順口捐發票 幼兒齊喊捐贈碼919

2019-04-30 17:06中央社 苗栗縣30日電

創世基金會長年仰賴發票中獎收入支持服務經費，近年因應電子發票推動口述捐贈碼「919」，方便民眾捐贈，苗栗市一群幼兒今天化身桐花仙子示範捐贈電子發票，環保又作公益。

「順手捐發票，救救植物人」，隨著電子發票上路，創世基金會這句令大家耳熟能詳的口號，出現了新版本，近年積極推廣「順口捐發票，口述919」。

創世基金會苗栗院指出，指定捐贈碼是在新消費型態下，最便利的發票捐贈方式，只要在結帳時告知店員，不印發票，指定捐贈碼「919」，就能將發票捐給創世基金會，幫助清寒植物人家庭；不過，仍有65%民眾沒聽過或不清楚，甚至超商店員可能也不熟悉，因此邀請幼兒園合作示範推廣。

苗栗市幼竹幼兒園小朋友今天化身可愛桐花仙子和小樹精靈，前往苗栗市家樂福購物示範捐贈電子發票，小朋友在結帳時不忘喊出指定捐贈碼「919」，即可透過雲端，將發票捐給創世，簡單、環保又能行善作公益。

幼竹幼兒園園長葉仙凡指出，孩子雖然年紀小，但藉由親身體驗，可建立環保與行善觀念，養成助人習慣，園方鼓勵小朋友回家和家人分享如何捐電子發票，讓公益生活化。

創世基金會苗栗院表示，多年來創世靠中獎收入支持服務經費，但自從政府推動電子發票及增設千萬大獎後，與往年相比，受贈發票量下滑近4成，成為一大隱憂，期盼民眾消費結帳時，主動告知創世捐贈碼「919」，捐出電子發票，一起救一救植物人。

電子發票幼兒園植物人
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