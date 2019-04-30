2019桃園合唱藝術節 用歌聲聽見族群融合

2019-04-30 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



2019桃園合唱藝術節5月4日至6月15日假中壢藝術館登場，今年除了延續一貫的精神與主軸「深耕桃園、展望國際」，更強調「人聲的群族融合」，期待在合唱藝術節中，可以聽見各種不同的聲音，以音樂會、人聲競賽、工作坊課程等多樣化的免費活動，從各個面向推廣人聲藝術，讓人聲的美麗花朵繽紛綻放。

桃園合唱藝術節是桃園市重要的文化節慶之一。桃園是國際機場所在地是台灣的門戶，同時擁有最大新住民族群的城市，因此桃園合唱藝術節也特別以「新住民」為主題，結合「國際接軌」，在各項活動中，都可以發現新住民文化的元素融合其中。

主辦單位文化局特別邀請兩位國際級的音樂大師─2018年被任命為菲律賓國家藝術家的音樂家、作曲家和指揮家Ryan Cayabyab（阿卡貝拉組），以及印尼當代極受矚目的指揮與作曲家Ken Steven（合唱組），請他們擔任人聲競賽評審、合唱譜集編曲家，並於人聲工作坊開設國際大師班，全程參與今年的桃園藝術節，讓臺灣人聲愛好者能見證大師的音樂風采，而大師也能透過這次的機會，感受臺灣人聲藝術的美好。

每年備受矚目的人聲競賽─合唱大賽、阿卡貝拉大賽，日前已截止報名並完成初賽評選，受全國最高總獎金46萬元的獎勵，吸引合唱組26團、阿卡貝拉組23團合計49團參與初賽。

今年優勝隊伍將獲得豐厚的獎金，以及由桃園在地文創品牌「水顏木房」所設計的獎盃座，而兩組冠軍隊伍也將登上閉幕音樂會舞台，重現競賽時的動人美聲。

桃園合唱藝術節獨有的「桃樂獎」專為桃園在地團隊所打造的，獲獎隊伍除了獎金，也將獲得2019桃園合唱藝術節「桃樂獎國際交流計畫」旅運交通補助5萬元，透過媒合參與2019年的國際音樂節慶，讓桃園在地團隊不僅立足臺灣，更有機會與國際接軌交流。