表揚348勞工 鄭文燦：引入更多優質工作保障勞工權益

2019-04-30 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天出席五一勞動節模範勞工表揚禮讚與聯誼餐會，頒發348位模範勞工獎座，每人還獲3600元禮券。

鄭文燦表示，桃園受薪勞工約106萬人，能夠獲獎實屬不易，5月1日國際勞動節是屬於勞工的節日，也是勞工爭取權益的成果，市府將持續吸引優質企業進駐桃園，帶來更多優質工作，也會持續推動各項勞工權益保障、就業促進等政策，大力支持勞工，讓桃園成為帶領台灣經濟發展的火車頭。

鄭市長說，他父親是基層公務員，母親是工廠女工，自己從「打工少年」長大，進入大學後主修社會學積極參與當時的勞工運動，表達包括訂定工會法、勞資爭議處理法以及修正勞基法等相關法案的訴求，對於勞工事務相當嫻熟，當時部分訴求後來也成為「大量解僱勞工保護法」雛型，包括事業單位大量解僱勞工前應事先預告、申報並進行勞資協商，主管機關也要進場輔導並同時辦理職業轉介等，希望讓勞工朋友受到的影響降到最低。

鄭市長表示，桃園人口約223萬人，是全台人口成長最快的城市，受薪勞工106萬人勞方相對資方弱勢，需要透過政府制定法律創造對等的協商機制，讓勞工權益獲得最大程度保障。

市府推出許多勞動政策，例如在協助年輕人就業方面，推出「青年安薪讚‧就業大滿貫」方案，其中「就業讚」部分，未滿30歲高中職以上畢業設籍在桃園市待業青年，受僱於同一事業單位滿6個月，最高可獲得補助2萬1000元，求才廠商也可獲得1萬元補助，去年度實施媒合近8000人次，成效卓著。這方案也獲得勞動部高度認同，規畫跟進推出首度就業津貼，以穩定青年就業。

鄭文燦也提及，在硬體建設方面，規劃利用桃園區民生路菸酒公司旁的土地，興建「勞工教育大樓」，去年11月動土，預計明年啟用，屆時可讓工會、勞資調解、勞工學苑教育訓練教室等擁有完整空間，並研議在中壢工業區周邊設置一棟勞工培力大樓，讓南、北區工會都有足夠活動空間。

鄭文燦說，市府成立就業服務處及勞動檢查處，讓勞動局相關業務更完整。在勞檢方面包括落實勞動條件及勞工安全衛生等檢查；就服處則積極辦理求職、求才媒合，107年求職約5萬7000人次、成功媒合約4萬7000人次，媒合成功率約82%；在對企業的勞退舊制退休金準備金追繳方面，追繳金額達16億元；個別勞資爭議調解方面，在各工會協助下協助勞工爭取總計約1億3000萬元，讓勞工朋友獲得更多保障。

鄭文燦指出，中央正研議推動「派遣勞工保護法案」，讓派遣勞工於要派單位發生職業災害時，要派單位與派遣事業單位對於職業災害補償有連帶補償責任，為派遣勞工提供更多保障；在中高齡就業促進部分，勞動部也將提出相關法規，讓中高齡就業穩定化，這些都是需要中央地方合作，共同支持勞工的好措施。