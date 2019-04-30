庇護員工鄧愛屏好客大方充滿活力 獲頒模範庇護員工

2019-04-30 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市喜憨兒烘焙餐廳員工鄧愛屏好客大方的服務讓不少客人特別肯定。圖／勞工處提供 分享 facebook

新竹市喜憨兒烘焙餐廳員工鄧愛屏，105年工作至今，因對工作充滿熱忱，經常自告奮勇完成麵包裝袋的工作，原本包裝時很容易碰壞起酥麵包的酥皮，但經過她努力不懈的練習，現在她可以完美包出一袋袋漂亮的麵包，也從中獲得成就感，今年市府選出6名模範庇護員工，其中獲獎的庇護員工活力女孩鄧愛屏好客大方的服務讓不少客人特別肯定。

為提倡身心障礙者自立生活，新竹市政府輔導3家庇護工場，鼓勵其投入職場、參與社會，適逢51勞動節前夕，表揚模範勞工與模範庇護員工，鄧愛屏從市長林智堅手中接過獎狀格外開心，父母也在台下一同觀禮，慶祝女兒得到的榮耀，場面溫馨。

鄧愛屏親切甜美的笑容、努力積極的工作態度，讓她在106年副總統陳建仁訪視喜憨兒庇護餐廳時，成為與貴賓一同製作沙拉的接待人員，在她得知自己即將接待副總統與市長時，立即與就服員展開練習，在家中也跟著媽媽一起討論應對方式，鄧愛屏當日也順利表現出專業與穩定的一面，成為她的人生與職涯中難忘的回憶之一。

鄧愛屏從幼稚園便開始學跳舞，舞台經驗豐富，造就她活潑外向的個性，面對客人毫不怯場，時常受到客人的稱讚「愛屏服務的好周到！」，平時員工工作訓練時，鄧愛屏也總是大聲回應就服員的提問，並且與同事們分享自己的想法，是餐廳的活力員工；今年她獲得評審一致肯定，榮獲模範庇護員工的殊榮。

勞工處長黃錦源表示，新竹巿共3家庇護工場，市府每年挹注約8百萬元補助經費，提供46名身心障礙者投入職場，邁向自立生活，勞工處歡迎民眾以實際行動支持身心障礙者就業，如需相關諮詢，請洽勞工處就業服務科，電話03- 5324900(分機20、40、59）。