又一家！ 遠東SOGO百貨新竹站前店8月31日熄燈

2019-04-30 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



遠東SOGO百貨新竹站前店將於今年8月31日停止營業。圖為北市遠東SOGO。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影 分享 facebook

遠東SOGO百貨新竹站前店即將滿20年，遠東SOGO百貨新竹站前館通知，由於租約到期，加上商圈生態異動，將於今年8月31日停止營業，這也是繼於2016年護城河誠品、2018新光三越新竹中華店熄燈後，新竹市的第三家百貨公司收攤。

目前新竹市百貨版圖由遠東集團旗下遠百、SOGO雙品牌獨霸市場，包括遠東Big City巨城購物中心、巨城SOGO、新竹車站SOGO站前店與新竹大遠百等，去年總體業績近180億元，新零售商場除了去年大魯閣運動休閒購物中心與湳雅大潤發店策略聯盟進駐，迪卡儂新竹店也加入新竹零售版圖。

根據遠東SOGO指出，目前巨城SOGO業績已經穩占全台SOGO百貨第三大，且遠百竹北新世紀購物中心即將於明年登場，在布局上有各種考量。

針對遠東SOGO百貨新竹站前館由於租約到期，將於民國108年8月31日停止營業，遠東SOGO百貨新竹站表示，位於中央路遠東SOGO百貨Big City館將繼續為顧客服務，對於在新竹站前館購買的商品如有任何疑慮，可於每日上午11時至下午9時30分，致電免費服務專線0800-212-002，將由專人服務。