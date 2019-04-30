親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高市府截圖提告！網友嗆對父女不利 韓國瑜：心裡不舒服

土豪哥判決「大逆轉」 臺高院判決悖離司法正義？

竹市衛生局送母親節禮物 5月推全時段免費癌症篩檢

2019-04-30 12:39聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹市衛生局今年送上不一樣的母親節禮物，推出「妳做篩檢 我送好禮」活動，只要帶著...
新竹市衛生局今年送上不一樣的母親節禮物，推出「妳做篩檢 我送好禮」活動，只要帶著健保卡到轄區衛生所做免費癌症檢查，可享好禮三選一的活動，若相揪「倆倆成行」，再加碼送好禮。圖／新竹市衛生局提供
分享

母親節即將到來，新竹市衛生局今年送上不一樣的母親節禮物，推出「妳做篩檢 我送好禮」活動，5月起在3區衛生所辦理「平日」、「假日」、「晚間」或「社區」等42場全時段篩檢場次，只要帶著健保卡到轄區衛生所做免費癌症檢查，可享好禮三選一的活動，若相揪「倆倆成行」，再加碼送好禮，歡迎女性市民相揪篩檢顧健康。

衛生局指出，新竹市一名陳女士，好友是衛生局防癌志工，時常鼓勵她參與癌症篩檢，但她總認為「需要嗎？又沒有那裡不舒服？」直到一次突然重感冒後，決定到香山衛生所做子宮頸癌、乳癌及大腸癌檢查。

沒想到向來身體健康的陳女士，竟被發現患有乳癌，所幸尚為初期癌症，及早發現及早投入治療，現已恢復以往的生活，陳女士也成為健康大使，主動鼓勵好姊妹鄰居相揪做健康篩檢，早期發現早期治療，避免錯失治療黃金期。

衛生局局長吳昭軍表示，近年來名人罹患癌症新聞不斷登上檯面，現代人生活及飲食習慣西化，工作壓力增加及運動量少，根據衛福部公佈106年國人10大死因，癌症連續36年蟬聯榜首，平均每10分56秒就有一人被癌症奪走生命，但只要及早治療，癌症已經不再是絕症，比如早期的乳癌，5年存活率就高達90%以上，零期的子宮頸癌甚至可以達到百分百，提醒民眾務必透過定期篩檢捍衛自身健康。

吳昭軍也呼籲，女性應養成定期篩檢的好習慣，守護健康善待自己，免費檢查項目有子宮頸癌篩檢、乳癌篩檢、大腸癌篩檢，只要符合篩檢資格的民眾攜帶健保卡即可免費接受篩檢服務。

衛生局表示，除了母親節好禮活動之外，衛生局還有「做篩檢、顧健康、抽萬金！」活動，凡設籍或居住於新竹市30歲以上市民，11月15日前持健保卡至衛生所及合約醫療機構完成一項癌症篩檢者，均可參加抽獎，最大獎一萬元禮券，獎項豐富，邀請民眾踴躍參加。活動相關資訊可洽本市三區衛生所或上衛生局（所）網頁查詢，或洽衛生局國民健康科官小姐03-5355515。

免費檢查項目有子宮頸癌篩檢、乳癌篩檢、大腸癌篩檢，只要符合篩檢資格的民眾攜帶健保...
免費檢查項目有子宮頸癌篩檢、乳癌篩檢、大腸癌篩檢，只要符合篩檢資格的民眾攜帶健保卡即可免費接受篩檢服務。圖／新竹市衛生局提供
分享

Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

又一家！ 遠東SOGO百貨新竹站前店8月31日熄燈

2019-04-30 12:44

3周4400台斤白米到位 獅潭老街捐米16年如一日

2019-04-30 12:00

會呼吸的室內空間 慈文國中活動中心今啟用

2019-04-30 11:59

拒絕「菸菸一息」！桃市辦禁菸貼圖設計競賽

2019-04-30 11:58

世展資助童回饋 捨商科轉讀社工系

2019-04-30 00:05

桃園老街溪魚群缺氧暴斃 清出3000斤

2019-04-29 23:55

全運會／桃體育局長參賽？ 莊佳佳：籌辦比賽為主

2019-04-29 23:27

清大製脆梅 推出「清華梅園」牌

2019-04-29 23:24

葉稻熱病來勢洶洶 竹苗拉警報

2019-04-29 23:21

賽夏族林下養蜂 創出「娃哇樂」招牌

2019-04-29 23:14

影╱100台機器化身消防員雙手 鬼門關前救回更多人命

2019-04-29 17:05

苗栗葉稻熱病來襲 稻作拉警報

2019-04-29 14:29

天轉熱！老街溪魚群突大量暴斃？ 居民要求追查禍首

2019-04-29 10:39

葉稻熱病來勢洶洶 苗栗公館4公頃水稻病害嚴重

2019-04-29 09:09

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

土庫排水改善怪手開進田 壓毀水稻氣哭老農

2019-04-30 07:47

全國唯一！基隆節能補助除濕機最高每台補助8千元

2019-04-30 11:56

玉皇大帝今年要換人做？ 你絕對想不到是要換成祂

2019-04-29 18:01

大巨蛋為「偉大的國父」下挖10.5米？ 柯文哲挨轟胡說

2019-04-29 15:08

漢光國道戰機操演未登場 地方為戰備道正名先開火

2019-04-29 20:50

好扯！ 北藝還在蓋 人事管理費五年就花2.6億

2019-04-29 14:38

高雄5月觀光代言完全年輕化 搭訕網紅「波特王」來了

2019-04-30 12:11

大巨蛋因「偉大國父」限高挨轟 柯P：我也講不出理由

2019-04-30 11:58

雲林高鐵聯外道通車 未來民眾搭高鐵更便捷

2019-04-29 22:56

好友買不到車票客死異鄉 花蓮議員竟怪罪台鐵

2019-04-29 14:21

台鐵台南段日均運量比一比 這簡易站竟打趴一票大站

2019-04-30 11:03

又一家！ 遠東SOGO百貨新竹站前店8月31日熄燈

2019-04-30 12:44

影╱「謝謝你沒以貌取人」 氣爆毀容她嘆求職好難

2019-04-29 21:25

影╱「天理」何在？ 恆春半島的星空就可以找到

2019-04-29 17:04

超刺激！台灣首支離岸風電VR 免費帶你體驗風電實境

2019-04-29 16:41

台南房東注意 「出租住宅場所」未設住警器 最高罰3萬

2019-04-30 00:18

「台版迪士尼」難產 用地將調整

2019-04-29 23:30

86歲漂亮阿嬤 台南「阿粉姨牛乳紅茶」商標就是本人

2019-04-29 19:20

未先告知強行將怪手開進農田 水稻被壓損老農氣到想哭

2019-04-29 23:38

中社觀光花市百合花海大爆發 台中市民憑證半價60元

2019-04-29 20:43

中市獎勵民間興建停車場 免費讓民眾停3年全額補助

2019-04-29 18:25

旗津渡輪票價比香港還貴！高雄勞團51前夕到議會請命

2019-04-30 12:08

中籤率僅7.6%／北市青年公宅 下月23日抽籤

2019-04-29 23:56

呷冰消暑！「醬油」冰淇淋只有屏東吃得到

2019-04-30 13:12

農會招募農耕士改善缺工問題 每月最高可領4.5萬

2019-04-29 15:36

不是爆米花 宜蘭首屆「爆米香」嘉年華將在南澳登場

2019-04-29 20:35

淡水業者散播愛心 家扶兒少免費供餐

2019-04-29 19:45

桃園老街溪魚群缺氧暴斃 清出3000斤

2019-04-29 23:55

影╱100台機器化身消防員雙手 鬼門關前救回更多人命

2019-04-29 17:05

水族館胎死腹中 新卸任海科館長今都表感慨

2019-04-30 13:23

活化土地開發招商 高雄拚首富

2019-04-29 22:51

富岡漁港5.23億擴建案將動工 營造國際觀光港

2019-04-29 17:48

快搶！ 今年台東藝術節節目好精彩 今下午2點售票

2019-04-30 12:38

除戰備道 交流道命名也有紛爭

2019-04-29 23:19

台南計程車行動支付好方便 上車掃描QRcode就能付車資

2019-04-29 17:06

想承租保存大林糖廠中山堂 整修500萬年租金近30萬

2019-04-29 21:17

影╱槽化島太小影響行人安全 公部門想出「妙招」遭嫌

2019-04-29 15:50

基隆統一電影院舊址 將蓋百米大樓

2019-04-29 23:19

北市校園安檢頻傳不合格 藍議員痛批：出事誰負責

2019-04-29 16:39

北藝還在蓋 人事管理多項費用5年已花2.6億

2019-04-30 00:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top