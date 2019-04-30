竹市衛生局送母親節禮物 5月推全時段免費癌症篩檢

2019-04-30 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹市衛生局今年送上不一樣的母親節禮物，推出「妳做篩檢 我送好禮」活動，只要帶著健保卡到轄區衛生所做免費癌症檢查，可享好禮三選一的活動，若相揪「倆倆成行」，再加碼送好禮。圖／新竹市衛生局提供 分享 facebook

母親節即將到來，新竹市衛生局今年送上不一樣的母親節禮物，推出「妳做篩檢 我送好禮」活動，5月起在3區衛生所辦理「平日」、「假日」、「晚間」或「社區」等42場全時段篩檢場次，只要帶著健保卡到轄區衛生所做免費癌症檢查，可享好禮三選一的活動，若相揪「倆倆成行」，再加碼送好禮，歡迎女性市民相揪篩檢顧健康。

衛生局指出，新竹市一名陳女士，好友是衛生局防癌志工，時常鼓勵她參與癌症篩檢，但她總認為「需要嗎？又沒有那裡不舒服？」直到一次突然重感冒後，決定到香山衛生所做子宮頸癌、乳癌及大腸癌檢查。

沒想到向來身體健康的陳女士，竟被發現患有乳癌，所幸尚為初期癌症，及早發現及早投入治療，現已恢復以往的生活，陳女士也成為健康大使，主動鼓勵好姊妹鄰居相揪做健康篩檢，早期發現早期治療，避免錯失治療黃金期。

衛生局局長吳昭軍表示，近年來名人罹患癌症新聞不斷登上檯面，現代人生活及飲食習慣西化，工作壓力增加及運動量少，根據衛福部公佈106年國人10大死因，癌症連續36年蟬聯榜首，平均每10分56秒就有一人被癌症奪走生命，但只要及早治療，癌症已經不再是絕症，比如早期的乳癌，5年存活率就高達90%以上，零期的子宮頸癌甚至可以達到百分百，提醒民眾務必透過定期篩檢捍衛自身健康。

吳昭軍也呼籲，女性應養成定期篩檢的好習慣，守護健康善待自己，免費檢查項目有子宮頸癌篩檢、乳癌篩檢、大腸癌篩檢，只要符合篩檢資格的民眾攜帶健保卡即可免費接受篩檢服務。

衛生局表示，除了母親節好禮活動之外，衛生局還有「做篩檢、顧健康、抽萬金！」活動，凡設籍或居住於新竹市30歲以上市民，11月15日前持健保卡至衛生所及合約醫療機構完成一項癌症篩檢者，均可參加抽獎，最大獎一萬元禮券，獎項豐富，邀請民眾踴躍參加。活動相關資訊可洽本市三區衛生所或上衛生局（所）網頁查詢，或洽衛生局國民健康科官小姐03-5355515。