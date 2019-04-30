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會呼吸的室內空間 慈文國中活動中心今啟用

2019-04-30 11:59聯合報 記者林育瑩╱即時報導

今日啟用的桃園區慈文國中多功能活動中心外觀。記者林育瑩／攝影
今日啟用的桃園區慈文國中多功能活動中心外觀。記者林育瑩／攝影
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創校25年的桃園區慈文國中，終於擁有一座室內運動、集會場所了，今日在舞龍舞獅、慈文國中管樂隊的帶動下，慈文國中多功能活動中心正式開放啟用，它不但採用「JW生態工法」，能因應多雨潮濕的天氣，未來學校師生在平日上課參與戶外課程、集會活動，不必再擔憂風吹日曬雨淋困擾，假日也可供周邊社區里民租借使用。

桃園市長鄭文燦表示，活動中心原先是慈文國中邊邊角角的草地，由於全校學生超過2000人，需要更好的室內教學空間，配合市府自104年度起編列5年15億預算，陸續完成校園活動中心、風雨教室等室內公共設施，至今補助預算已超過15億，更完成超過30座，而地方盼能與里民活動中心結合，經評估後，未來慈文國中活動中心平日將以教學、運動課程為主，假日則開放周邊社區租借使用。

慈文國中代理校長曹榕浚說，過去學校在辦學辦活動都沒有大型室內場所，每逢大太陽或下雨，學生要從事集會、戶外活動、甚至畢業典禮都相當不便，活動中心的完成，不管是從事籃球、羽球，或者學校管樂隊，不必再飽受風吹日曬的困擾。

桃園市教育局指出。慈文國中活動中心自106年8月動工興建，斥資9,392萬元，樓地板面積為2786平方公尺，是地上二層、地下一層建築，它採節能綠建築設計，地下一層為停車場，一樓為多功能球場、挑高展演空間，二樓為看台區。另在環保永續原則的考量下，外面迴廊採「JW生態透水工法」，具有降溫、排水、減碳的綠能城市效益，同時也是桃園市第一個採取「JW生態透水工法」設計的活動中心。

在建築外觀上，有別於傳統活動中心的意象，大立面石材切割的造型設計，將慈文國中推展閱讀教育的理念和建築結合，搭配活潑亮黃色以及沉穩深色調，並以現代感十足的極簡線條，將活動中心打造為桃園市區一大特色新亮點。

教育設施科長鍾佳惠，在桃園200多所學校裡，擁有活動中心的只有四成，尤其北桃園多季多雨，雨天占了三分之一，若沒有室內空間，會影響學生活動發展，近幾年下來，包含風雨教室、風雨操場、活動中心的樣態設施，至今已完成快30座，可提供學校大型集會或體育活動場所。

桃園市長鄭文燦視察慈文國中活動中心內部情形。記者林育瑩／攝影
桃園市長鄭文燦視察慈文國中活動中心內部情形。記者林育瑩／攝影
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桃園區慈文國中多功能活動中心採用「JW生態工法」，能因應多雨潮濕的天氣。記者林育...
桃園區慈文國中多功能活動中心採用「JW生態工法」，能因應多雨潮濕的天氣。記者林育瑩／攝影
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