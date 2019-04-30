拒絕「菸菸一息」！桃市辦禁菸貼圖設計競賽

2019-04-30 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市衛生局為防範青少年吸菸，今年舉辦「無菸ON Line 揮灑創意 禁菸圖案與Line貼圖設計比賽」，共有上百件作品參賽，從中挑選出優秀作品，預計今年中旬將推出免費貼圖提供民眾下載，一同將戒菸觀念融入生活當中。記者許政榆／攝影 分享 facebook

青少年常因同儕、環境影響，養成吸菸不良習慣，桃園市衛生局為防範青少年吸菸，今年舉辦「無菸ON Line 揮灑創意 禁菸圖案與Line貼圖設計比賽」，共有上百件作品參賽，從中挑選出優秀作品，預計今年中旬將推出免費貼圖提供民眾下載，一同將戒菸觀念融入生活當中。

桃園市衛生局舉辦「無菸ON Line 揮灑創意 禁菸圖案與Line貼圖設計比賽」，包括分為「禁菸宣導圖案組」及「禁菸Line貼圖組」徵稿，其中禁菸宣導圖案組有64件，禁菸LINE貼圖組有39件，共收到103件參賽者作品，分別評選出每組前3名、創意獎2名及佳作5名，共計20件優秀得獎作品。

衛生局副局長陳麗娟指出，桃園市國中學生吸菸率由102年7.1%降至107年5.6%，高中職吸菸率由102年14.7%降至107年12.4%，雖數據逐年下降，但從全國吸菸率來看，桃園市國中生吸菸率5.6%，高於全國國中生2.8%；另外桃市高中生吸菸率12.4%、亦高於全國高中生吸菸率8%，顯現國高中生吸菸情況仍然需要加強防治。

為降低青少年吸菸率，衛生局舉辦以「青少年拒菸」、「拒絕菸品」為主題的禁菸圖案及Line貼圖設計比賽，「禁菸宣導圖案組」第1名為郭永銘〈拒絕菸害，輕鬆自在〉、第2名為黃兆嘉〈煙滅〉、第3名為許枝春〈吸菸只會萬劫不復。戒了吧！你值得更好的！〉；「禁菸Line貼圖組」第1名之余雲韶〈桃小圓的無菸日常〉、第2名之陳竑任〈桃猴〉、第3名之李如雅〈菸桃小頑子〉。今日上午舉辦頒獎活動暨成果發表會。

禁菸宣導圖案組第1名郭永銘表示，與身邊親友相處時，常有吸菸的親友，由於他們不愛惜自己的健康還影響家人，勸說多次都沒用，希望透過自己的創作，鼓勵親友戒菸，重視自己及家人健康；禁菸LINE貼圖組第1名余雲韶說，自己本身討厭煙味，這次結合桃園「桃花」元素，設計「桃小圓」角色，表達宣導無菸的意涵，希望讓更多人瞭解吸菸對身體危害，並應用於日常生活中。

國民健康署健康識能講師及本局健康識能委員、花蓮慈濟醫院心蓮病房主任謝至鎠表示，相較成年人抽菸多年、體悟到身體狀況每況愈下會自行戒菸，青少年吸菸大多因同儕影響，誤認抽菸是成熟表現、自己主導自己人生等，此次透過免費貼圖方式提醒青少年拒菸，用年輕人語言世界溝通，的確有一定防範效果。

衛生局呼籲，吸菸危害健康，鼓勵青少年及民眾應拒菸，向菸品說「不」，更鼓勵有吸菸習慣的民眾利用本市二代戒菸合約醫療院所，或利用戒菸免費專線「0800-636363」，由專人幫助脫離菸癮，亦可上桃園市政府衛生局無菸網站 http://dph.tycg.gov.tw/nosmoking/查詢。