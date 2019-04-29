城市崛起小撇步 紐西蘭來桃園取經

2019-04-29 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



桃園自升格以來，城市與人口發展都超乎預期，紐西蘭商工辦事處代表涂慕怡為了解桃園城市發展策略，特別與副代表季恩敏在今天來到桃園市府，拜會市長鄭文燦與秘書處長顏子傑，涂慕怡希望能就桃園原住民政策、生育補助、綠色運輸等三項政策深入探討，除了把桃園城市治理經驗帶回紐西蘭，同時盼雙方未來能進一步進行城市交流。

為讓紐西蘭毛利人受到良好社會福利與教育資源，涂慕怡請教桃園市長鄭文燦的看法，鄭文燦說，桃園族群多元，現原住民人口數居全國第三，在原住民照顧政策上，首創原住民族團體意外險，只要設籍在桃園15歲以上原住民族，免申請即為納保對象；在社會住宅方案中，市府還針對原住民提供5％的名額保障；原住民學生學費減免補貼，桃園多數原住民皆有受高等教育，此翻建議讓涂慕怡深感認同。

談到生育補助方面，鄭文燦說，桃園目前人口平均38歲，是全台最年輕的城市，而且過去4年人口成長達17萬人，更是全國第一，涂慕怡對此感到很驚訝。鄭文燦說，由於推動許多幼兒福利政策，照顧年輕家庭，生育津貼每胎補助3萬元、育兒津貼3千元，減輕年輕家庭負擔，才吸引許多人搬到桃園居住。

綠能政策方面，鄭文燦說，推動二行程機車汰舊換新補助金額最高成效良好，電動機車大廠Gogoro就在桃園設廠，現也有推Umoto電動機車租借構想。涂慕怡說，紐西蘭首都威靈頓地勢陡峭，電動腳踏車同樣受到民眾歡迎。