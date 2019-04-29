影╱賽夏族人林下養蜂 「娃哇樂」蜂蜜又甜又純

2019-04-29 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



農委會「林下經濟」政策，林務局與賽夏族和解，族人在森林下養蜂，農委會主委陳吉仲、林務局長林華慶等人今天到苗栗縣南庄鄉蓬萊國小後方養蜂場觀摩，受到賽夏族人迎賓舞等熱烈歡迎，有限責任苗栗縣賽夏族原住民林業暨勞動合作社理事長根誌優表示，樹下經濟與爺爺從小教他的一樣。

根誌優說，爺爺教他山林是共體生命，如果沒有辦法守住山林，族群就沒有辦法延續，因為山林提供所有食物，林下經濟可以幫部落創生，重新找到發展，更重要文化可以傳承下去，族人在林下養蜂，從一開始的8個蜂箱，發展到100個，且打出賽夏族傳統稱呼，甜又純的蜂蜜「娃哇樂」招牌。

陳吉仲認為林下經濟養蜂，符合生態及自然法則，他說，以前很多法規限制，政府部門尤其是漢人對原住民虧欠太多，轉型正義要扭轉過去對原住民所做的不正義、不公的事情；林華慶則記憶猶新，去年2月7日林務局新竹林區管理處與賽夏族在立法院簽訂夥伴關係和解，當時族人就曾表示過去叫林務局魔鬼，去年2月7日簽訂夥伴關係變朋友，林務局還希望成為族人天使。