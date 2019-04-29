影╱100台機器化身消防員雙手 鬼門關前救回更多人命

2019-04-29 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



消防員搶救OHCA（到院前心肺功能停止）患者分秒必爭，人力施以CPR不可或缺外，機器輔助也能提高存活率，公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金會今捐贈100台「自動心肺復甦機」給包含桃園市在內7等縣市，盼專業機器成為救護現場的一雙手，從鬼門關拉回更多寶貴性命。

桃園市消防局指出，心臟停止後無法自主性輸出血液，人力CPR大約可以達到百分之20、30的血液循環，但機器有穩定頻率、高效率按壓，取代人工按摩心臟的急救動作，救護人員可以有更充裕時間施以插管、給藥，可大幅提高存活率。

第一線消防員說，以桃園為例，復興區最偏遠的巴陵分隊距離市區大醫院一趟車程至少將近2個小時，隊員徒手按壓不可能一直維持在巔峰狀態，機器可長時間維持穩定頻率施力，對於救護效率很有幫助。

公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金會副執行長王濬智表示，經調查需求後決定今年再捐100台自動心肺復甦機給新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣及南投縣等7縣市，而去年也已捐給全國消防機關19萬顆住宅用火災警報器，由中低收入戶優先補助安裝。

「希望機器成為救護現場的一雙手，拉回更多生命」王濬智說，救護人員正確操作，過程也能保護好自己安全，經追蹤捐贈的效益發現，全台OHCA病患存活率平均是百分之38.14，到院前恢復呼吸心跳有766人次，顯見黃金救援時間內，施以高品質CPR對患者非常重要。

據統計，桃園市去年救護出勤量達10萬55件，在其中1904個OHCA案件中，使用自動心肺復甦機急救者有1470件（佔百分之77），且有75人康復出院，是近4年來急救成功出院人數最多的一年。