親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

郭董為參選6月交棒股東會？鴻海這麼說

違反金金分離遭金管會盯上 彭雪芬5月辭新光金董事

影╱100台機器化身消防員雙手 鬼門關前救回更多人命

2019-04-29 17:05聯合報 記者曾健祐╱即時報導

消防員搶救OHCA（到院前心肺功能停止）患者分秒必爭，人力施以CPR不可或缺外，機器輔助也能提高存活率，公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金會今捐贈100台「自動心肺復甦機」給包含桃園市在內7等縣市，盼專業機器成為救護現場的一雙手，從鬼門關拉回更多寶貴性命。

桃園市消防局指出，心臟停止後無法自主性輸出血液，人力CPR大約可以達到百分之20、30的血液循環，但機器有穩定頻率、高效率按壓，取代人工按摩心臟的急救動作，救護人員可以有更充裕時間施以插管、給藥，可大幅提高存活率。

第一線消防員說，以桃園為例，復興區最偏遠的巴陵分隊距離市區大醫院一趟車程至少將近2個小時，隊員徒手按壓不可能一直維持在巔峰狀態，機器可長時間維持穩定頻率施力，對於救護效率很有幫助。

公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金會副執行長王濬智表示，經調查需求後決定今年再捐100台自動心肺復甦機給新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣及南投縣等7縣市，而去年也已捐給全國消防機關19萬顆住宅用火災警報器，由中低收入戶優先補助安裝。

「希望機器成為救護現場的一雙手，拉回更多生命」王濬智說，救護人員正確操作，過程也能保護好自己安全，經追蹤捐贈的效益發現，全台OHCA病患存活率平均是百分之38.14，到院前恢復呼吸心跳有766人次，顯見黃金救援時間內，施以高品質CPR對患者非常重要。

據統計，桃園市去年救護出勤量達10萬55件，在其中1904個OHCA案件中，使用自動心肺復甦機急救者有1470件（佔百分之77），且有75人康復出院，是近4年來急救成功出院人數最多的一年。

桃園市長鄭文燦今到場代表受贈，他說消防員救護過程和時間賽跑，有好的裝備救護效果會更好，現階段使用自動心肺復甦機已達7成多，這次再獲贈12台，將可大幅提高病人的存活率。

公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金會今捐贈100台「自動心肺復甦機」給包含桃園市...
公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金會今捐贈100台「自動心肺復甦機」給包含桃園市在內7等縣市。記者曾健祐／攝影
分享
自動心肺復甦機1台造價80萬元，由穩定頻率、高效率按壓，取代人工按摩心臟的急救動...
自動心肺復甦機1台造價80萬元，由穩定頻率、高效率按壓，取代人工按摩心臟的急救動作可大幅提升存活率。記者曾健祐／攝影
分享

消防員CPR
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

苗栗葉稻熱病來襲 稻作拉警報

2019-04-29 14:29

天轉熱！老街溪魚群突大量暴斃？ 居民要求追查禍首

2019-04-29 10:39

葉稻熱病來勢洶洶 苗栗公館4公頃水稻病害嚴重

2019-04-29 09:09

五一桃園春遊自由行加碼500元 138旅宿業歡迎來𨑨迌

2019-04-29 07:45

桃園管樂嘉年華 中壢踩街歡慶

2019-04-29 00:08

椅子阿婆腿斷拚復健 盼蒸蘿蔔糕祭親哥

2019-04-28 23:55

議會直播時代 民眾觀看才有監督效果

2019-04-28 23:40

苗縣議會5月起直播 邊做邊調整

2019-04-28 23:28

桃園春遊補助 5月1日起加碼500

2019-04-28 23:20

機車產業蓬勃 鄭文燦：台灣人努力打拚的精神表現

2019-04-28 23:05

桃園市民運動有好康 市民卡變身運動卡13場館半價

2019-04-28 20:15

港南風景區轉型無障礙海岸樂園 今夏登場

2019-04-28 19:50

國際佛光會、海巡署 桃園千人千手環保淨灘

2019-04-28 18:00

桃園甘家堡桐花祭 繽紛馬卡龍色系野餐派對

2019-04-28 17:55

打造南庄觀光新亮點 午后茶街農夫市集開幕迎客

2019-04-28 17:35

庫藏寶藏「北水酷」 石門水庫等您來尋檔

2019-04-28 17:34

五色鳥現蹤虎頭山區 鳥會盼大家只留攝影勿干擾

2019-04-28 16:40

影／成為「護童者聯盟」一員 苗栗縣府誓言終結兒虐

2019-04-28 15:24

24歲青年洄游返家 自家荒地貢獻社區打造蘆竹芳草秘境

2019-04-28 13:13

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

影／「員林鬼屋」要拆了！ 將改建全台首棟綜合社福大樓

2019-04-28 19:46

天坑不再！ 高雄擬規定新鋪道路一年內不准挖掘

2019-04-29 11:10

慘！韓市長口中「高雄後花園」 10年人口竟少3千人

2019-04-28 20:15

創紀錄！柯文哲被要求3次專案報告

2019-04-28 23:26

影／一場美麗的錯誤 社寮島改和平島非關228

2019-04-28 21:56

北台灣歷史起點在這裡 它的重要性不輸台南安平

2019-04-28 23:06

五一桃園春遊自由行加碼500元 138旅宿業歡迎來𨑨迌

2019-04-29 07:45

好扯！ 北藝還在蓋 人事管理費五年就花2.6億

2019-04-29 14:38

大巨蛋為「偉大的國父」下挖10.5米？ 柯文哲挨轟胡說

2019-04-29 15:08

潮州日式咖啡廳從無到有 全為愛妻與故鄉

2019-04-29 12:46

接管率6成 新北擬開徵汙水費

2019-04-29 00:29

南投縣府改訴「流放毒物罪」 林明溱明按鈴告中火

2019-04-28 21:32

翻轉都市景觀 新北拆除4路橋重現天際線

2019-04-29 11:11

大鵬灣紅了嗎？ 拜燈會所賜 今年第一季遊客衝千萬

2019-04-28 20:15

葉稻熱病來勢洶洶 苗栗公館4公頃水稻病害嚴重

2019-04-29 09:09

桃園市民運動有好康 市民卡變身運動卡13場館半價

2019-04-28 20:15

機車產業蓬勃 鄭文燦：台灣人努力打拚的精神表現

2019-04-28 23:05

危老重建最大阻力 住戶缺共識

2019-04-28 23:01

高市醫師公會理事長交接 陳其邁驚喜現身合唱

2019-04-28 21:13

周錫瑋走唱首站到台中 盧秀燕楊瓊瓔送上大擁抱

2019-04-28 18:33

雲林垃圾減量 下月起加強破袋稽查

2019-04-28 23:31

前瞻補助8千萬 高市再造「六龜之心」

2019-04-28 23:54

【即時短評】指定歷史建築後 不能生而不養

2019-04-28 20:15

統一戲院淡出基隆人的回憶 建商在舊址建豪宅今動土

2019-04-29 11:53

天轉熱！老街溪魚群突大量暴斃？ 居民要求追查禍首

2019-04-29 10:39

好友買不到車票客死異鄉 花蓮議員竟怪罪台鐵

2019-04-29 14:21

和平島地名 無關二二八

2019-04-28 23:43

大巨蛋是東區沒落原因之一 柯P：商圈應自己找定位

2019-04-29 11:52

專責勞檢 台南職安健康處揭牌

2019-04-28 23:12

民怨！抄不到表 秋冬電費推估多繳

2019-04-29 00:35

玉皇大帝今年要換人做？ 你絕對想不到是要換成祂

2019-04-29 18:01

桃園管樂嘉年華 中壢踩街歡慶

2019-04-29 00:08

黑衣人威脅 醫療糾紛只能私了？

2019-04-28 23:41

港南風景區轉型無障礙海岸樂園 今夏登場

2019-04-28 19:50

北台灣歷史起點 和平島重要性不輸安平

2019-04-28 23:48

影╱「天理」何在？ 恆春半島的星空就可以找到

2019-04-29 17:04

走過八八風災10年 這群人在社區默默耕耘

2019-04-28 20:17

台北市青年公宅中籤率約7% 下月23日公開抽籤

2019-04-29 13:41

伊林名模 現身崗山之眼

2019-04-28 23:35

新型書店一家家開 文青新寵

2019-04-28 23:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top