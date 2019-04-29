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全國電子書大賽 新竹高商師生獲5項第一

2019-04-29 14:29中央社 新竹市29日電

國立新竹高商師生參加「第九屆國際華文暨教育盃電子書創作大賽」，拿下教師組、高職組、學校團體獎、教師組人氣獎與專題類牙齒保健組5項第一名，為獲獎數最多的學校。

新竹高商校長劉曉雯表示，新竹高商資料處理科師生第6度參賽，學生組有28件作品、116位學生參加，教師組則由她與實習處主任陳尚斌組隊參賽。

劉曉雯說，本著體驗學生創作過程與以身作則的想法，在繁忙公務中抽空參與，看著電子書從無到有、從無聲到有聲、從靜態變成動態，體驗到創作的不易，再看到學生們的作品後，更加感受到學生的創意無限。

獲高職組第一名的「辛志平校長故居」作品，是由新竹高商資料處理科二年級學生吳家瑩、李茵琪、彭琳鈞共同創作，3人表示，這是他們第二次參加電子書比賽，從創意發想、討論、到完成作品，共花了半年時間。

吳家瑩說，為了讓作品內容更豐富，團隊多次走訪辛志平故居，拍了許多照片、翻閱多本書籍，也實際品嚐園區內美食；此外，作品中也整理辛志平故居周邊景點，規劃出「新竹一日遊」項目，盼讓讀者更認識辛志平、更認識新竹。

由新竹高商資料處理科二年級學生吳欣諺、林芷伶、陳緯秜製作的「e起遊花博-后里」，獲得高職組第六名。林芷伶說，因想去花博玩，所以3人決定製作花博主題的電子書，在實際走訪後，彙整出遊園行程，希望提供讀者參考。

吳欣諺說，因台中花博有多個園區，即便這次電子書的內容已縮小範圍至后里森林園區、后里馬場園區，仍因園區太大而無法全部走完，算是這次作品的小小遺憾。

由台灣電子書協會、GOGOFINDER與長庚大學共同主辦的「第九屆國際華文暨教育盃電子書創作大賽」，26日在國家圖書館舉行頒獎典禮，並在頒獎典禮的現場公布作品名次。

新竹高商表示，這次比賽的參加人數有1萬3516人，參與的學校有168所，作品共計1042件，新竹高商師生總計獲得教師組、高職組、學校團體獎、教師組人氣獎與專題類牙齒保健組，共5項第一佳績，其中高職組的第一到第六名都由新竹高商囊括，為獲獎數最多的學校。

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