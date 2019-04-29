台北人最常購買早餐 三明治居冠漢堡蛋餅次之

2019-04-29 13:41 中央社 台北29日電



早餐是一天活力的開始，台北市衛生局最新調查發現，台北市民最常購買的早餐是三明治、漢堡及蛋餅，而選擇早餐的衛生首要選項為工作人員是否配戴口罩。

衛生局委託食力媒體FoodNEXT於4月1日至21日在網路進行調查，並針對1704份有效問卷中574名實際居住台北市的市民進行分析，發現台北市民最常購買的早餐是三明治、漢堡及蛋餅。

衛生局上午舉辦記者會，公布網路調查結果，食品藥物管理科長王明理表示，鼓勵民眾均衡飲食，優先選用3低1高食物，3低為低油、低糖、低鹽，1高為高纖。

王明理表示，問卷調查以平均年齡30至39歲的女性為主，其中，有58%市民知道食材登錄平台的存在，有88%市民認為揭露食材及包材資訊有助提升選購意願。

調查也顯示，市民選擇早餐衛生首要選項是工作人員是否配戴口罩，不過，目前法令僅規範有疫情及上呼吸道疾病傳染或帶菌期間須戴口罩，其他並未強制，所以調查結果可提供連鎖早餐店參考，以提升服務水平。

衛生局也正式公告台北市5家以上連鎖早餐店及西式速食業者，8月30日起要到食材登錄平台登錄三明治、漢堡、吐司、蛋餅及飲料等，目前已有17家品牌、近500家門市登錄，揭露481項產品、1947種食材資訊及檢驗報告。

另外，業者在8月底前還要強制登錄自行採購的「蛋品及烹調用油」來源，以利食材履歷追溯追蹤。