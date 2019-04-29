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天轉熱！老街溪魚群突大量暴斃？ 居民要求追查禍首

2019-04-29 10:39聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市平鎮區老街溪上游，龍潭到南勢段溪流，出現大量吳郭魚等魚群突暴斃。平安里守望...
桃園市平鎮區老街溪上游，龍潭到南勢段溪流，出現大量吳郭魚等魚群突暴斃。平安里守望相助隊及居民，動員下溪流水域清理，以免水質持續惡化。圖／平安里里長彭筆達提供
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桃園市平鎮區老街溪上游，龍潭到南勢段溪流，昨出現大量吳郭魚等魚群暴斃。為確保溪水水質潔淨，居民通報環保局及水務局後，平安里里長彭筆達動員守望相助隊等志工，下到溪流清理河床魚屍，共清梩出68飼料袋約3000多斤魚屍。水務局今天已完成魚屍清運處置，環保局也沿溪水上游，追查可能汙染源中。

平鎮區平安里里長彭筆達去示，里內老街溪上游龍南幹線水域，幾乎每年都會發生2到3次，大量魚群突暴斃情況。居民懷疑汙染源可能來自中豐路北勢橋一帶，可能是周六夜間偷排廢水，隔天才陸續發現溪流魚群死亡。

桃園市環保局稽查人員昨到場，沿著老街溪上游工廠清查，發現假日鄰近工廠均休假，採樣附近水體水質，初步排除水質含強酸等有毒害化學物質，但水域水體溶氧量偏低，會再次抽驗溪水水質比對，進一步清查魚群暴斃死亡原因及可能汙染源。

環保局技正井長瑞表示，老街溪龍南段水域，暴斃的溪魚大都是大魚，且魚口呈張嘴狀，極有可能是天氣突轉悶熱，水域溶氧不足，造成體型較大魚群集體死亡。溪水受汙染含有毒害物，應是大魚、小魚均無一倖免死亡，會進一步詳查原因，同時請水務局在水淺溪流闢設深水避魚彎，以免天氣轉熱，導致魚群缺氧大量死亡。

桃園市平鎮區老街溪上游，龍潭到南勢段溪流，出現大量吳郭魚等魚群突暴斃。平安里守望...
桃園市平鎮區老街溪上游，龍潭到南勢段溪流，出現大量吳郭魚等魚群突暴斃。平安里守望相助隊及居民，動員下溪流水域清理，以免水質持續惡化。圖／平安里里長彭筆達提供
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桃園市平鎮區老街溪上游，龍潭到南勢段溪流，出現大量吳郭魚等魚群突暴斃。平安里守望相助隊及居民，動員下溪流水域清理，以免水質持續惡化。圖／平安里里長彭筆達提供
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桃園市平鎮區老街溪上游，龍潭到南勢段溪流，出現大量吳郭魚等魚群突暴斃。平安里守望相助隊及居民，動員下溪流水域清理，以免水質持續惡化。圖／平安里里長彭筆達提供
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桃園市平鎮區老街溪上游，龍潭到南勢段溪流，出現大量吳郭魚等魚群突暴斃。平安里守望相助隊及居民，動員下溪流水域清理，以免水質持續惡化。圖／平安里里長彭筆達提供
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桃園市平鎮區老街溪上游，龍潭到南勢段溪流，出現大量吳郭魚等魚群突暴斃。平安里守望相助隊及居民，動員下溪流水域清理，以免水質持續惡化。圖／平安里里長彭筆達提供
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