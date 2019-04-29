葉稻熱病來勢洶洶 苗栗公館4公頃水稻病害嚴重

2019-04-29 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



今年4月天氣變化大，水稻葉稻熱病來勢洶洶，農委會苗栗區農業改良場上個月發出警報，但近來仍陸續發病，苗栗縣一期稻作面積6192公頃，縣政府初步估計約有1成受害，苗栗農改場則估區域性5%病害，但部分通風不良、施肥差，病害相當嚴重。

苗栗農改場掌握葉稻熱病害，最嚴重在公館鄉館南、福星村約4公頃的稻田，病害25%~50%，其他西湖鄉高埔村也有2.5公頃10%~15%。

縣政府農業處指出，葉稻熱病好發第一期稻作插秧後35至50天，發病後出現葉部外圍黃暈、中間灰白色的紡錘狀病徵，若沒有及時防治及適當肥培管理，嚴重時將導致秧叢整株葉片乾枯，影響稻作產量及降低品質，目前通霄、苑裡、造橋、西湖、頭份、苗栗等鄉鎮市都回報葉稻熱病危害且持續擴大，嚴重部分稻作已枯死。

農業處提醒農民，葉稻熱病菌初次感染源為主來自病秧苗、病稻穀及病稻草，因此需種植健康秧苗，並移除田區周邊稻穀或稻草，以減少感染稻熱病菌的機會；稻熱病菌好發地點是溫濕度高、露水較慢退去、霧氣高、不通風及日照不足等田區，必須特別注意預防稻熱病。