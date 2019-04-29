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報稅！這招最省錢省事 但有6點要注意

五一桃園春遊自由行加碼500元 138旅宿業歡迎來𨑨迌

2019-04-29 07:45聯合報 記者曾增勳╱即時報導

五一桃園春遊自由行補助專案啟動，桃禧航空城酒店推出「拈花惹草親子遊」，原價910...
五一桃園春遊自由行補助專案啟動，桃禧航空城酒店推出「拈花惹草親子遊」，原價9100元行程、春遊專案優惠3800元，提供旅客農場拈花惹草。圖／觀旅局提供
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桃園市政府後天(5月1日)起為期兩個月，啟動旅客來桃園「𨑨迌」春遊自由行補助專案，觀光旅遊局長楊勝評今天下午表示，這次「是最直接回饋旅客方案」，不論市民或外地旅客，只要來桃園自由行旅遊，入住參加春遊自由行補助的138家旅宿，每人可獲加碼500元電子旅遊券，並在71家桃園好禮好店、觀光工廠或遊樂園兌換消費，歡迎各地旅客來桃住宿旅遊。

觀旅局指出，市府配合交通部觀光局推動春遊補助專案，活絡在地觀光產業，5月1日至6月30日止，只要周日至周四入住參與春遊自由行的138家旅宿，入住前4萬名旅客，每房每晚補助住宿費500元之外，桃園再加碼送出500元電子旅遊券「等同現金」使用，桃園春遊500元電子旅遊券自5月1日到7月10日，不分平假日天天可用。

該局統計全桃271家旅宿業，總共138家、大約一半業者報名參加春遊自由行補助專案，2個月期間，估計2.5萬個旅宿房間，可直接送出加碼500元電子旅遊券，旅客入住時在住宿櫃台申請，會立即收到簡訊即可消費使用。

5月1日起，巧克力共和國、橡樹子西裝店推出優惠方案，桃禧航空城酒店推出「拈花惹草親子遊」，原價9100元行程、春遊專案優惠3800元；郭元益配合旅館業者免費贈送旅客「桃園飛吧/手工餅乾」及入園免費、DIY第二份半價及伴手禮85折的優惠券，還有多個好禮好店特產優惠。

桃園市政府五一起啟動「桃園一宿+一券」，春遊自由行補助及加碼500元電子旅遊券，...
桃園市政府五一起啟動「桃園一宿+一券」，春遊自由行補助及加碼500元電子旅遊券，鼓勵旅客來桃園「七逃」。圖／觀旅局提供
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五一桃園春遊自由行補助專案啟動，郭元益配合旅館業者免費贈送旅客「桃園飛吧/手工餅...
五一桃園春遊自由行補助專案啟動，郭元益配合旅館業者免費贈送旅客「桃園飛吧/手工餅乾」及入園免費、DIY第二份半價及伴手禮85折的優惠券。圖／觀旅局提供
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