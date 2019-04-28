機車產業蓬勃 鄭文燦：台灣人努力打拚的精神表現

2019-04-28 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



桃園區晶宴會館今晚舉行「桃園市機車商業同業公會第18屆第3次會員代表大會」，桃園市長鄭文燦與經濟部長沈榮津不僅到場出席，大會上，理事長潘清和更代表公會捐贈1輛復康巴士給市府，成為桃園第171輛復康巴士，鄭文燦除感謝機車商業同業公會的愛心，也讚許機車業是台灣人努力打拚精神的表現。

桃園市長鄭文燦表示，機車業是一個技術服務業，具有龐大的就業人口，並經常以2代一起工作的模式經營，是台灣人努力打拚精神的表現，而桃園是機車工業的重鎮，不但有相關零組件產業，更創造許多就業機會。市府與機車界是夥伴關係，率先實施許多政策，包括輔導成立市內282處定檢站；訂定檢驗人員健檢補助計畫，凡在桃園檢驗年資滿1年者，每人補助3,500元健檢費用，補助限制也從每3年補助1次，縮短為2年。

針對協助二行程機車報廢宣導的機車行，經審核確認有宣導且有報廢事實，則發給每輛800元的補助，同時研議更改市內機車行前停車空間為機車停車格，讓機車族有更多停車空間。

而在電動機車方面，桃園除持續增加電動車充電站；協助機車業取得經銷電動機車的權利外，也將建議中央融合相關制度，讓電動機車融入機車生態，使電動機車成為另一個好的選項。

桃園去年舉辦「2018桃園市機車嘉年華」，活動內容包括展示環保車及電動車、機車保養、買賣等知識推廣與道路交通安全宣導、交通裁決處推廣交通違規簡訊登記服務等，今年也將持續辦理，讓更多人認識機車、不要飆車。

今晚包括立法委員鄭寶清、市議員黃家齊、經濟部長沈榮津、環保署副署長沈志修、市府環保局長呂理德、社會局長王安邦、桃園區長陳智仁、桃園市工商發展投資策進會總幹事陳家濬、桃園市機車商業同業公會理事長潘清和均一同出席活動。