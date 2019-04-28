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桃園市民運動有好康 市民卡變身運動卡13場館半價

2019-04-28 20:15聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市政府為鼓勵市民多運動，今天下午在蘆竹區台茂購物中心舉辦108年桃園運動卡計畫記者會，市府秘書長黃治宣布，體育局今年編列500萬元，希望提高市民增加運動頻率，23歲以上市民只要持市民卡，前往全市13家特約運動場館運動，入場門票半價，持愛心卡或敬老卡的市民全額免費，參加民眾還可在市民卡建立個人運動管理帳戶，完整記錄運動履歷資料，每人每日限用1次、1年最多可使用24次。

這項108年桃園運動卡啟動儀式，由市府體育局負責推動，是將「市民卡」與「運動門票入場優惠」結合，鼓勵市民建立運動習慣，黃治表示，桃園運動卡計畫今年進入第4年，參與運動人數從2016年全年1.3萬人次，到去年增加到約4萬人次，運動人數年年增加，今年桃園運動卡門票入場優惠與市民卡結合，是一種虛擬概念，目的是希望吸引更多市民運動，突破去年運動人次。

桃園運動卡適用運動場館，包括去年開幕啟用的桃園、南平、中壢、平鎮等4家國民運動中心，及原有的蘆竹羽球館、大桃園保齡球館、楊梅國中運動中心、大崙游泳池、建康游泳池、威尼斯游泳池、桃園市立游泳池、新明國小游泳池、平興國中游泳池，總共13家場館，可進游泳、保齡球、羽球、桌球、重量訓練、肌耐力與核心訓練各項運動項目。

桃園市政府編列500萬元啟動今年桃園運動卡計畫，鼓勵市民多運動，凡持市民卡運動1...
桃園市政府編列500萬元啟動今年桃園運動卡計畫，鼓勵市民多運動，凡持市民卡運動13場館門票半價。記者曾增勳／攝影
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桃園市政府編列500萬元啟動今年桃園運動卡計畫，鼓勵市民多運動，凡持市民卡運動1...
桃園市政府編列500萬元啟動今年桃園運動卡計畫，鼓勵市民多運動，凡持市民卡運動13場館門票半價。記者曾增勳／攝影
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