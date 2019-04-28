港南風景區轉型無障礙海岸樂園 今夏登場

2019-04-28 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



港南風景區因設施老舊逐漸沒落，新竹市政府以「港南運河親水再造計畫」爭取前瞻經費8千萬，改善總長約1千公尺運河週邊環境，轉型為17公里觀光帶重要景點，成為無障礙的親水海岸空間，適合全年層來休憩運動看美景，今年6月底就會跟市民見面。

港南運河風景區於民國76年設立，後來逐漸沒落，港南育樂中心也越來越少人前往，竹市府為了重新吸引市民來到優質水岸空間，決定將港南運河翻新，以生態第一優先、景觀再造、親水環境等三大目標推動，打造更優質的運動休閒空間。

港南運河親水再造計畫目前工程已完成近八成，入口處種植喬木群，打造無圍牆、友善的入口綠園道，區內更以四大區域亮點組成：北側景觀區營造為兒童天堂，以低中高年級劃分三區域，導入攀爬網、平衡木等特色共融遊具；南側則打造休閒臨水散步道並設置親水木平台，更有無邊際觀夕平台，讓民眾眺望美麗夕陽及海景，預計6月底開放啟用。

城市行銷處長顏章聖表示，全區設施以「減法」工程全面減量，以生態綠化、視覺穿透為目標，除去多餘的水泥設施與護欄，港南風景區入口處改設置林蔭園道，市民沿林蔭進入，可直接來到觀海空間欣賞絕美海景與水鳥，能更輕易親水。