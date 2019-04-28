桃園甘家堡桐花祭 繽紛馬卡龍色系野餐派對

2019-04-28 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市政府客家事務局今天在賞桐秘境—龍潭甘家堡，舉辦桐花野餐派對，以桐花與馬卡龍色系完美組合為競賽主題，獎金高達7萬5000元，還有受到小朋友喜愛的綠地泡泡秀、手作彩繪桐花DIY，以及Cosplay五星主廚下午茶饗宴等精彩活動。

野餐是近年來最熱門的戶外踏青活動，為鼓勵民眾感受山林桐花之美，市府舉辦桐花野餐活動，今年開放80組網路報名名額，結果秒殺額滿，展現活動的超高人氣，

除野餐佈置比賽，現場也安排手作彩繪桐花DIY課程、綠地泡泡秀、經典桐花印象拍貼機等互動體驗活動，及一系列精彩豐富的客家音樂及藝文展演，結合野餐、桐花、音樂及客家元素，讓客家文化活動型態更多元、吸引更多年輕族群及親子家庭參加。

野餐派對今年首創以桐花與馬卡龍色系完美組合為競賽主題，參賽者無不卯足全力，以馬卡龍色系繽紛裝扮及佈置，在浪漫的桐花樹下野餐，令現場民眾直呼超唯美。

今年也新增創意的「客家名人Cosplay～五星主廚下午茶饗宴」，參加者以Cosplay客家名人造型現身，即可兌換五星主廚特製的下午茶甜點，田馥甄、陳喬恩、胡瓜及小鐘等客家名人，現身野餐派對現場，吸睛度十足，為野餐派對製造驚喜。