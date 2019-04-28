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竹市港南運河親水再造 無障礙海岸空間夏季登場

2019-04-28 17:12中央社 新竹市28日電

新竹市「港南運河親水再造計畫」工程已完成近8成，新竹市長林智堅今天表示，無障礙的親水海岸空間適合全年齡層休憩、運動、看美景，今年夏天就會跟民眾見面。

林智堅表示，新竹市港南運河風景區於民國76年設立後，逐漸沒落，其中港南青年育樂中心更是少有人煙，竹市府啟動港南運河翻新，以生態第一優先、景觀再造、親水環境等3大目標推動，打造更優質的運動休閒空間。

林智堅說，港南運河親水再造計畫目前工程已完成近8成，入口處種植喬木群，打造無圍牆、友善的入口綠園道，區內將導入攀爬網、平衡木等特色共融遊具，營造為兒童天堂，還有親水木平台，讓民眾眺望美麗夕陽與海景。

林智堅指出，這次工程將原本港南青年育樂中心再造，敲除現有牆面，強化與綠蔭及海岸的連結，化身為自行車驛站；此外，活動中心旁也設置兒童滑步車遊憩區，讓幼童體驗運動及交通安全教學，大小朋友都能盡情遊玩放鬆。

新竹市政府城市行銷處長顏章聖表示，這次工程是將全區設施以「減法」工程全面減量，以生態綠化、視覺穿透為目標，除去多餘的水泥設施與護欄，此外也打造共融式運動園區，全區設置無障礙空間，營造身障者等都能盡情享受的休憩空間。

新竹林智堅身障者
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