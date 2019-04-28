影／成為「護童者聯盟」一員 苗栗縣府誓言終結兒虐

2019-04-28 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



電影「復仇者聯盟：終局之戰」正夯，苗栗縣副縣長鄧桂菊等人今天響應家扶基金會428兒童保護日，披上紅色披風當兒保超人，誓言成為「護童者聯盟」一員，幫助更多孩子快樂成長。

衛福部統計去年全台4175人次兒少遭虐，其中「12~15歲」受虐年齡層占19.11%，6歲以下學齡前受虐人數達31.43%；另外探究近10年施虐者年齡以「30~39歲」比例最多，且施虐者身分有6至7成比例為「父母（養父母），台灣兒少保護議題不容忽視。

家扶基金會2013年推動4月28日為兒童保護日，苗栗家扶中心結合縣政府、業成慈善基金會今天上午在貓貍山公園辦理「用愛包圍受虐兒」親子健走及兒保闖關活動，吸引800多人參加，親子牽手一起欣賞沿途桐花美景，闖關遊戲寓教於樂強化自我保護能力。

鄧桂菊、苗栗家扶中心扶幼委員會主委黃文忠、主任湯鳳琴等人披上紅色披風象徵兒保超人，和參與民眾一同宣誓加入護童者聯盟，並推動「不閉打小孩」親子快樂5步驟，「不」要生氣、「閉」上眼睛、「打」給家扶、擁抱「小」孩10秒鐘、與「孩」子大笑10聲，提醒家長緩和當下情緒，後續再與孩子理性互動，避免因失控而造成難以抹滅的傷害。