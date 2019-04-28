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提前慶祝母親節 桃園30藝術家一起「畫我媽咪」

2019-04-28 13:53聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市藝術人文發展協會，今天在中壢區青塘園，舉行2019春天藝術節VS畫我媽咪活...
桃園市藝術人文發展協會，今天在中壢區青塘園，舉行2019春天藝術節VS畫我媽咪活動，邀藝術家到場，替媽咪進行人像素描，做母親節賀禮。記者張弘昌／攝影
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桃園市藝術人文發展協會今天在中壢青塘園，舉辦2019春天藝術節VS畫我媽咪活動，邀市民到公園草皮綠地參與親子繪畫，讓孩子透過畫圖，在母親節前夕，表達對媽咪的感謝，現場也邀請桃園市美術協會30位藝術家，現場為市民進行人像鉛筆素描或彩繪圖像。

在身為企業家階段，就大力支持各項文化活動的桃園市藝術人文發展協會理事長陳素琴表示，協會期盼培養每個市民，創作、審美及享受藝術人文的能力。今天慶祝母親節親子繪畫活動，為增添更多文藝氛圍，也邀請桃園市百樂門音樂玩家協會、桃園市麥克家族開創協會、青埔國小及大業國小等團體，帶來精采的音樂及武術、扯鈴等表演節目。

桃園市市長鄭文燦出席活動時表示，推動藝術平權，將文化導入城市生活，是市府持續推動的重要目標。親子繪畫、畫家人像素描及在地團體精彩的音樂及表演節目，讓市民在輕鬆歡樂的氣氛中，培養藝術涵養。活動場地青塘園的市立美術館正順利施工中，完工後搭配兒童美術館、橫山書法藝術館及中路美術館等3小館，將以「1大3小」方式，帶動桃園的城市軟實力。

鄭文燦表示，文化是一個城市的靈魂，而改變一個城市，需要創新、志工及人文等動力。桃園升格後，市府積極推動各項硬體建設，例如在青塘園設立市立美術館，完成橫山書法藝術公園並持續完成橫山書法藝術館；大幅提升室內藝文空間，讓城市產生更充沛的文化力量。

市府也舉辦許多文化活動，例如舉辦桃園地景藝術節，以沒有圍牆的美術館為發想，讓市民更貼近藝術，規劃許多戶外型表演，透過沒有圍牆的劇場增添與市民之間互動。

桃園市藝術人文發展協會，今天在中壢區青塘園，舉行2019春天藝術節VS畫我媽咪活...
桃園市藝術人文發展協會，今天在中壢區青塘園，舉行2019春天藝術節VS畫我媽咪活動，邀藝術家到場，替媽咪進行人像素描，做母親節賀禮。記者張弘昌／攝影
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桃園市藝術人文發展協會，今天在中壢區青塘園，舉行2019春天藝術節VS畫我媽咪活動，邀藝術家到場，替媽咪進行人像素描，做母親節賀禮。記者張弘昌／攝影
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