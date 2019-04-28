親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

噴槍女童案父親測謊未過？ 他否認：整件事就是意外

台東正午天空出現奇景 民眾驚呼：要選出總統了嗎？

24歲青年洄游返家 自家荒地貢獻社區打造蘆竹芳草秘境

2019-04-28 13:13聯合報 記者林育瑩╱即時報導

24歲的李瑩軒（右一）與55歲父親李志青（左一）、28歲徐瑋辰（中），去年將蘆竹...
24歲的李瑩軒（右一）與55歲父親李志青（左一）、28歲徐瑋辰（中），去年將蘆竹圳佳路巷內閒置土地，翻轉成民眾使用的「芳草秘境」。記者林育瑩／攝影
分享

桃園市都發局今天在中壢五號倉庫藝文基地舉辦「清淨家園 - 桃園市社區環境空間營造計畫」成果展，來自10個轄區，23個社區營造團隊展現翻轉社區成果，其中「三人行必有我師焉」社區團隊，他們以「洄游蘆竹-新生代南崁人的食物花園」為題，將蘆竹圳佳路巷尾閒置土地，改變為供社區民眾使用的「芳草秘境」。

「三人行必有我師焉」社區營造團隊是由24歲的李瑩軒與55歲父親李志青，還有從事蘆筍種植的28歲徐瑋辰組成，之所以命名為「洄游蘆竹-新生代南崁人的食物花園」，負責策畫的李瑩軒說，自己畢業於國立台北教育大學社會與區域發展學系，長年投入社區營造領域，不過當時老爸李志青一句玩笑話「你學社區營造，怎麼不來改變我們社區呢？」讓她動了返鄉的念頭，想到阿嬤家閒置後院，萌生她對社區營造的構想。

由於提案社區營造計畫，使用的土地必須要取得同意，李瑩軒起先說服阿嬤簽下同意書時，阿嬤擔憂土地會遭到不法變賣，堅持不簽，但得知孫女要把土地回餽社會大眾，才讓她逐漸釋懷。由於閒置數十年來，雜樹叢生、屋瓦、水泥塊等廢棄物散落滿地、蚊蟲孳生，整理起來並不容易，所幸左鄰右舍知道後，紛紛加入改造行列，甚至里長都自發性前來，加上都發局及中原大學景觀系老師輔導，讓阿嬤家的後院成為另類的世外桃花源。

人在大溪擔任蘆筍農的徐瑋辰說，過去與李瑩軒在「青農輔導計畫」結識，得知她需要社區再造人手，二話不說下去幫忙，所幸他在大溪幾年投入的耕種、整地絕活都派上用場，非常值得。而李瑩軒的父親李志青說，看到女兒這麼認真投入改變社區，身為老爸當然不能袖手旁觀。

現在的蘆竹圳佳路巷內「芳草秘境」花園，除了保存了原生樹木，還有彩繪景觀桌椅、石椅，靠近圍牆旁還鋪上了碎石子供民眾行走，花園後方更種植迷迭香、薰衣草等花草植物，不僅成為當地休憩場所，附近居民偶爾還會自發性的前來清掃、澆花，李瑩軒說，社區改造後最重要的就是維護，才能社區營造成果繼續延續下去。

蘆竹圳佳路巷內一塊雜草叢生，散落四地的泥磚屋瓦的土地，在李瑩軒的策畫下，改變為供...
蘆竹圳佳路巷內一塊雜草叢生，散落四地的泥磚屋瓦的土地，在李瑩軒的策畫下，改變為供社區民眾使用的「芳草秘境」。圖／李瑩軒提供
分享
蘆竹圳佳路巷內一塊雜草叢生，散落四地的泥磚屋瓦的土地，在李瑩軒的策畫下，改變為供...
蘆竹圳佳路巷內一塊雜草叢生，散落四地的泥磚屋瓦的土地，在李瑩軒的策畫下，改變為供社區民眾使用的「芳草秘境」。圖／李瑩軒提供
分享
蘆竹圳佳路巷內一塊雜草叢生，散落四地的泥磚屋瓦的土地，在李瑩軒的策畫下，改變為供...
蘆竹圳佳路巷內一塊雜草叢生，散落四地的泥磚屋瓦的土地，在李瑩軒的策畫下，改變為供社區民眾使用的「芳草秘境」。圖／李瑩軒提供
分享
蘆竹圳佳路巷內一塊雜草叢生，散落四地的泥磚屋瓦的土地，在李瑩軒的策畫下，改變為供...
蘆竹圳佳路巷內一塊雜草叢生，散落四地的泥磚屋瓦的土地，在李瑩軒的策畫下，改變為供社區民眾使用的「芳草秘境」。圖／李瑩軒提供
分享

Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

「竹選便當」太熱門 竹縣府有賣一推出便搶光

2019-04-28 11:59

內灣首封街 戀戀桐花全國馬拉松邊跑邊賞景

2019-04-28 12:15

五一頒獎表揚模範勞工 竹縣首設外籍勞工獎

2019-04-28 12:06

芎林文林閣重文教 助學68年未間斷

2019-04-28 09:39

苗栗縣議會25年未刪預算 今年5月大會要直播了

2019-04-28 09:13

一張遺照兄妹情牽 椅子阿婆想要蒸蘿蔔糕祭拜哥哥

2019-04-28 07:50

影／白沙屯拱天宮深夜「開爐」 柯文哲偕爸媽現身參加

2019-04-28 00:05

8萬4千株野百合綻放 桃園蘆竹大古山野百合花季開跑

2019-04-27 23:26

「回家」探親友 養護中心2老返鄉樂

2019-04-27 23:08

桃市庇護工場母親節促銷 購物抽電視、沖繩來回機票

2019-04-27 22:25

桃市首間社宅「中路二號」 5月10日一般戶抽籤

2019-04-27 22:21

影／真的像下雪！苗栗桐花盛開「雪花紛飛」

2019-04-27 21:37

客家流行音樂頒獎 彭佳慧山狗樂團和業餘歌手熱力放送

2019-04-27 20:19

影／永貞宮媽祖換客家花布聖袍 全台首見

2019-04-27 19:30

注意！西濱公路新增這支測照桿 南北都可拍

2019-04-27 18:13

桃首間社宅中路二號近完工 中選戶今開心賞屋

2019-04-27 15:15

好想回家！長安老人中心啟動返鄉專車 一圓長輩心願

2019-04-27 12:45

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

注意！西濱公路新增這支測照桿 南北都可拍

2019-04-27 18:13

學校隔壁偷蓋基地台 彰化社頭居民拉布條抗議「無良」

2019-04-27 13:54

影／白沙屯拱天宮深夜「開爐」 柯文哲偕爸媽現身參加

2019-04-28 00:05

一張遺照兄妹情牽 椅子阿婆想要蒸蘿蔔糕祭拜哥哥

2019-04-28 07:50

和平島公園近拍郵輪出港大驚奇 出現「就是這道光」

2019-04-27 21:32

台中大坑步道相思樹觀景平台 360度俯瞰台中美景

2019-04-27 15:17

8萬4千株野百合綻放 桃園蘆竹大古山野百合花季開跑

2019-04-27 23:26

影／真的像下雪！苗栗桐花盛開「雪花紛飛」

2019-04-27 21:37

桃首間社宅中路二號近完工 中選戶今開心賞屋

2019-04-27 15:15

影／永貞宮媽祖換客家花布聖袍 全台首見

2019-04-27 19:30

影／超有趣！金門辦爸爸換尿布比賽 新手爸爸手忙腳亂

2019-04-27 22:33

40年前逃票過意不去 男子主動現身掏3000元超額補票

2019-04-27 17:09

北流測試演唱會 柯文哲要張惠妹來分兩場「跳」

2019-04-27 17:28

搭捷運就能賞螢 北市榮星花園螢火蟲今年最多

2019-04-28 08:24

台東成功漁民好運到 一次捕獲4條鮪魚近85萬元入袋

2019-04-27 20:43

金瓜石山城裡的遶境 攝影師拍媽祖鑾轎爬樓梯奇景

2019-04-27 15:19

媽祖生日南下拜大甲媽 柯P會顏清標用餐小酌

2019-04-28 00:06

獨／大甲媽祖作客金門貢糖店1年 吸引兩岸信眾參拜

2019-04-27 21:56

影／見到原住民 韓國瑜：煩惱都拋到九霄雲外

2019-04-27 15:36

影／朴子真人藝閣受歡迎 公所規畫明年擴大舉辦

2019-04-27 17:09

影／南投朝陽宮奉祀媽祖 卻找不到這些彩繪雕刻

2019-04-27 23:31

基隆潮境新住民嘉年華 3千人享美食配無敵海景

2019-04-27 13:51

斗六長和宮「斑鳩媽」慶生 八仙騎馬遊街

2019-04-27 13:57

配天宮媽祖繞境路線、時間不同引民抱怨

2019-04-27 16:59

這位媽祖不姓林！西屯張廖家廟今到萬和宮慶賀

2019-04-27 17:54

墾丁推海鮮選擇指南 學者感嘆落實大不易

2019-04-28 08:23

高市模範移工菲籍阿蕾妮來台11年 雇主把她當一家人

2019-04-27 22:06

影／樂師走進觀眾群中 池上春耕野餐音樂節讓人驚豔

2019-04-27 20:23

「竹選便當」太熱門 竹縣府有賣一推出便搶光

2019-04-28 11:59

烤維納斯蚌殼…河堤名畫又KUSO了

2019-04-27 23:57

馬祖近岸出現微量赤潮 藍眼淚準備進入爆量期

2019-04-27 18:05

廢棄車站用地華麗變身 將成賞櫻追火車新景點

2019-04-27 21:30

柯文哲看北流來襲 讚音樂中心工程品質不錯

2019-04-27 17:40

苗栗縣議會25年未刪預算 今年5月大會要直播了

2019-04-28 09:13

基隆組護童者聯盟 民眾愛心264響助家扶募215萬元

2019-04-27 16:26

花蓮玉里鎮觀音里長補選 6號陳金寶出線

2019-04-27 17:25

宜蘭這家柑仔店學校開的 「入內請說台語」

2019-04-27 23:44

「沒來屏東，別說到過台灣」 屏東赴韓熱力行銷觀光

2019-04-27 17:14

合唱約翰藍儂名曲 茄子蛋滅火器送北流大禮

2019-04-27 19:15

基隆直播運動第二彈 有氧美女師帶動吸萬人次跟跳

2019-04-27 20:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top