24歲青年洄游返家 自家荒地貢獻社區打造蘆竹芳草秘境

2019-04-28 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



24歲的李瑩軒（右一）與55歲父親李志青（左一）、28歲徐瑋辰（中），去年將蘆竹圳佳路巷內閒置土地，翻轉成民眾使用的「芳草秘境」。記者林育瑩／攝影 分享 facebook

桃園市都發局今天在中壢五號倉庫藝文基地舉辦「清淨家園 - 桃園市社區環境空間營造計畫」成果展，來自10個轄區，23個社區營造團隊展現翻轉社區成果，其中「三人行必有我師焉」社區團隊，他們以「洄游蘆竹-新生代南崁人的食物花園」為題，將蘆竹圳佳路巷尾閒置土地，改變為供社區民眾使用的「芳草秘境」。

「三人行必有我師焉」社區營造團隊是由24歲的李瑩軒與55歲父親李志青，還有從事蘆筍種植的28歲徐瑋辰組成，之所以命名為「洄游蘆竹-新生代南崁人的食物花園」，負責策畫的李瑩軒說，自己畢業於國立台北教育大學社會與區域發展學系，長年投入社區營造領域，不過當時老爸李志青一句玩笑話「你學社區營造，怎麼不來改變我們社區呢？」讓她動了返鄉的念頭，想到阿嬤家閒置後院，萌生她對社區營造的構想。

由於提案社區營造計畫，使用的土地必須要取得同意，李瑩軒起先說服阿嬤簽下同意書時，阿嬤擔憂土地會遭到不法變賣，堅持不簽，但得知孫女要把土地回餽社會大眾，才讓她逐漸釋懷。由於閒置數十年來，雜樹叢生、屋瓦、水泥塊等廢棄物散落滿地、蚊蟲孳生，整理起來並不容易，所幸左鄰右舍知道後，紛紛加入改造行列，甚至里長都自發性前來，加上都發局及中原大學景觀系老師輔導，讓阿嬤家的後院成為另類的世外桃花源。

人在大溪擔任蘆筍農的徐瑋辰說，過去與李瑩軒在「青農輔導計畫」結識，得知她需要社區再造人手，二話不說下去幫忙，所幸他在大溪幾年投入的耕種、整地絕活都派上用場，非常值得。而李瑩軒的父親李志青說，看到女兒這麼認真投入改變社區，身為老爸當然不能袖手旁觀。