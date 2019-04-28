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內灣首封街 戀戀桐花全國馬拉松邊跑邊賞景

2019-04-28 12:15聯合報 記者郭政芬╱即時報導

路程規劃方面，半馬經過建豐煤礦坑遺址、全馬經過關西、尖石、與橫山等三個鄉鎮，途經...
路程規劃方面，半馬經過建豐煤礦坑遺址、全馬經過關西、尖石、與橫山等三個鄉鎮，途經鐵嶺休閒遊憩區、水田部落等景點。記者郭政芬／攝影
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現在正是桐花朵朵開的季節，中華民國陸上運動競技協會今天在新竹縣橫山內灣合興車站，舉辦「浪漫台三線2019新竹縣戀戀桐花全國馬拉松」，橫山鄉長張志弘表示，這是內灣首次封街辦馬拉松賽，感謝客委會主委李永得到場挑戰半馬共襄盛舉。縣府教育處體健科長張晉嘉則代表縣長楊文科到場為選手加油打氣。

中華民國陸上運動競技協會理事長蔡耀全表示，今年的桐花路跑共有4500人參與，分為22公里挑戰組、8.5公里樂活組、及43公里全馬等三個組別，其中全馬組就有1200人參加，而在路程規劃方面，半馬經過建豐煤礦坑遺址、全馬經過關西、尖石、與橫山等三個鄉鎮，途經鐵嶺休閒遊憩區、水田部落等景點。

李永得表示，藉由馬拉松賽，大家可以好好欣賞浪漫台三線之美，祝福選手們平安完賽。橫山鄉長張志弘則表示，這是內灣第一次封街辦馬拉松賽，自己是在地橫山人，從來沒遇過，感到很新鮮。

關西鎮長劉德樑表示，這次的戀戀桐花全國馬拉松賽，所經過的3個鄉鎮，沿途風光明媚，跑起來順心又愉快。縣議員林思銘也表示，台三線沿路好山好水，又正逢桐花花開季節，他與縣議員邱靖雅、張良印、劉建民、羅仕琦等，祝福大家跑出健康，度過上午快樂時光。

這次的戀戀桐花全國馬拉松賽，經過的3個鄉鎮。記者郭政芬／攝影
這次的戀戀桐花全國馬拉松賽，經過的3個鄉鎮。記者郭政芬／攝影
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今年的桐花路跑共有4500人參與，分為22公里挑戰組、8.5公里樂活組、及43公...
今年的桐花路跑共有4500人參與，分為22公里挑戰組、8.5公里樂活組、及43公里全馬等三個組別。記者郭政芬／攝影
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這也是內灣首次封街辦馬拉松賽。記者郭政芬／攝影
這也是內灣首次封街辦馬拉松賽。記者郭政芬／攝影
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中華民國陸上運動競技協會今天在橫山內灣合興車站，舉辦「浪漫台三線2019新竹縣戀...
中華民國陸上運動競技協會今天在橫山內灣合興車站，舉辦「浪漫台三線2019新竹縣戀戀桐花全國馬拉松」。記者郭政芬／攝影
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