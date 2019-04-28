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五一頒獎表揚模範勞工 竹縣首設外籍勞工獎

2019-04-28 12:06聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣楊文科表示，獲獎的模範勞工及績優單位可說是實至名歸，並感謝縣總工會理事長陳...
新竹縣楊文科表示，獲獎的模範勞工及績優單位可說是實至名歸，並感謝縣總工會理事長陳福俊率領幹部為勞工朋友服務，協助縣政府推展勞工事務等。圖／縣府提供
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為慶祝五月一日勞動節，表彰竹縣的模範勞工，新竹縣府頒發竹縣模範勞工及相關勞工績優單位，今年特別首度增加模範外籍勞工獎項，表揚優秀外籍勞工20位，肯定對台灣經濟發展的貢獻，與頒發模範勞工每位奬勵金6000元。

新竹縣楊文科表示，獲獎的模範勞工及績優單位可說是實至名歸，並感謝縣總工會理事長陳福俊率領幹部為勞工朋友服務，協助縣政府推展勞工事務、維繫爭取勞工權益，及縣議員們對相關預算的大力支持，今年予以提高總工會的勞教費金額至800萬以上，用來推動勞工人才培訓、協助勞工工作改進等，盼未來勞工界也與縣府攜手合作，達到勞資和諧，讓勞工朋友有個友善工作環境。

縣府指出，縣長楊文科為兌現競選時承諾，也首度增加模範外籍勞工獎項。這次共為287單位頒獎表揚，分別為竹縣模範勞工56名、身心障礙勞工晉用績優單位8名、身障模範勞工2名，模範勞工志工5名，績優調解人4名，107年工會評鑑績優工會優等54家，新竹縣總工會模範勞工138名。

陳福俊說，總工會未來也將持續推動勞工教育與職訓課程，以及由勞動部勞動力發展署、桃竹苗分署補助辦理的拼布彩繪手作、服飾制作修改及勞動相關法令等進階班的勞工自主學習計畫，提供多元專長選項，希望提升就業環境的平穩度，讓更多企業樂於投資竹縣並肯定勞工朋友對縣政發展和社會經濟的努力與貢獻，期許維護勞工權益持續努力，攜手打拼經濟榮景，持續朝向文化、科技、智慧城的願景邁進。

新竹縣今年特別首度增加模範外籍勞工獎項，表揚優秀外籍勞工20位，肯定對台灣經濟發...
新竹縣今年特別首度增加模範外籍勞工獎項，表揚優秀外籍勞工20位，肯定對台灣經濟發展的貢獻，與頒發模範勞工每位奬勵金6000元。圖／縣府提供
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