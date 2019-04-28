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「竹選便當」太熱門 竹縣府有賣一推出便搶光

2019-04-28 11:59聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹肉品市場推出嚴選「竹選便當」，強調全是竹縣的在地食材，結合生產履歷、有機農產品，上周二起開始推出，第一天短短10分鐘，30個便當就銷售一空，相當搶手。

經濟部工業局協助新竹縣建立優質農產品品牌，推動「AIoT農業（肉品）經濟雲服務計畫」，並推出結合生產履歷的肉品和「竹選便當」，讓民眾看得見新竹在地食材。

新竹縣的社區集市以新竹縣府站作為示範點，民眾前來可買到新竹肉品市場認證的豬腳等肉品，加上新竹縣農會供應的有機蔬菜，為消費者做好食安把關。縣府指出，在地化商品「竹選便當」和社區集市的銷售模式，未來將擴展至新竹縣其他鄉鎮，進而促成社區集市網，提供消費者便捷的購物服務。

民眾可在新竹縣政府內的新竹肉品社區集市購買「竹選便當」，每個便當80元，初期每天中午做30到50個，讓民眾訂購。

新竹縣府推出便當獲得好評，國道三號關西服務區的「關西便當」更是國道知名的排隊美食，平價便當都主打客家味，有鹹豬肉、梅干扣肉、桔醬豬排、梅汁雞腿、雙拼鹹豬肉與客家小炒5款選擇，搭配4種現炒配菜。

新東陽關西服務區區經理林佳怡說，關西便當推出八年，靠口耳相傳，成了用路人的內行美食，便當堅持選用在地食材，也是國道上唯一現點現做的熱騰騰美食，最便宜的客家鹹豬肉便當才55元，最貴只要85元，推出以來天天大排長龍，甚至還要限定「一人最多只能買六個」。

國道三號關西服務區的「關西便當」是排隊美食，此為雙拼鹹豬肉與客家小炒便當。圖／關...
國道三號關西服務區的「關西便當」是排隊美食，此為雙拼鹹豬肉與客家小炒便當。圖／關西服務區提供
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國道三號關西服務區的「關西便當」是排隊美食，此為梅汁雞腿便當。圖／關西服務區提供
國道三號關西服務區的「關西便當」是排隊美食，此為梅汁雞腿便當。圖／關西服務區提供
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國道三號關西服務區的「關西便當」是排隊美食，此為鹹豬肉便當。圖／關西服務區提供
國道三號關西服務區的「關西便當」是排隊美食，此為鹹豬肉便當。圖／關西服務區提供
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國道三號關西服務區的「關西便當」是排隊美食，就連平常日民眾仍大排長龍買便當。圖／...
國道三號關西服務區的「關西便當」是排隊美食，就連平常日民眾仍大排長龍買便當。圖／關西服務區提供
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國道三號關西服務區的「關西便當」是排隊美食，此為梅干扣肉便當。圖／關西服務區提供
國道三號關西服務區的「關西便當」是排隊美食，此為梅干扣肉便當。圖／關西服務區提供
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國道三號關西服務區的「關西便當」是排隊美食，此為桔醬豬排便當。圖／關西服務區提供
國道三號關西服務區的「關西便當」是排隊美食，此為桔醬豬排便當。圖／關西服務區提供
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新竹肉品市場推出嚴選「竹選便當」，相當搶手。記者郭政芬／攝影
新竹肉品市場推出嚴選「竹選便當」，相當搶手。記者郭政芬／攝影
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新竹肉品市場推出嚴選「竹選便當」，強調全是竹縣的在地食材，短短10分鐘搶購一空。...
新竹肉品市場推出嚴選「竹選便當」，強調全是竹縣的在地食材，短短10分鐘搶購一空。記者郭政芬／攝影
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便當新竹肉品
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