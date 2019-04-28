「竹選便當」太熱門 竹縣府有賣一推出便搶光

2019-04-28 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹肉品市場推出嚴選「竹選便當」，強調全是竹縣的在地食材，結合生產履歷、有機農產品，上周二起開始推出，第一天短短10分鐘，30個便當就銷售一空，相當搶手。

經濟部工業局協助新竹縣建立優質農產品品牌，推動「AIoT農業（肉品）經濟雲服務計畫」，並推出結合生產履歷的肉品和「竹選便當」，讓民眾看得見新竹在地食材。

新竹縣的社區集市以新竹縣府站作為示範點，民眾前來可買到新竹肉品市場認證的豬腳等肉品，加上新竹縣農會供應的有機蔬菜，為消費者做好食安把關。縣府指出，在地化商品「竹選便當」和社區集市的銷售模式，未來將擴展至新竹縣其他鄉鎮，進而促成社區集市網，提供消費者便捷的購物服務。

民眾可在新竹縣政府內的新竹肉品社區集市購買「竹選便當」，每個便當80元，初期每天中午做30到50個，讓民眾訂購。

新竹縣府推出便當獲得好評，國道三號關西服務區的「關西便當」更是國道知名的排隊美食，平價便當都主打客家味，有鹹豬肉、梅干扣肉、桔醬豬排、梅汁雞腿、雙拼鹹豬肉與客家小炒5款選擇，搭配4種現炒配菜。