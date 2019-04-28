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芎林文林閣重文教 助學68年未間斷

2019-04-28 09:39聯合報 記者郭政芬╱即時報導

財團法人文林閣助學，民國42年文林閣為了嘉勉清寒學子努力向學，成立芎林清寒獎助學...
財團法人文林閣助學，民國42年文林閣為了嘉勉清寒學子努力向學，成立芎林清寒獎助學金，至今未間斷。圖／新竹縣府提供
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財團法人文林閣助學，民國37年文林閣捐地全力資助芎林初中、芎林國小的擴地與建，民國42年文林閣為了嘉勉清寒學子努力向學，成立芎林清寒獎助學金，至今未間斷，已有68年，在地方傳為佳話。

創建於清光緒二年(1876年)的新竹縣芎林鄉「文林閣」主祀文昌帝君，廟名取「人文蔚起，多士如林」之義，建立至今，以「崇文教，勵人材」為宗指造福鄉里。也對地方上的文教、興學風氣，功不可沒。 

文林閣昨天發送143位獎學金，縣長楊文科特地到文閣祝賀，肯定文林閣幾十年來對教育及人才培育的重視和付出，他勉勵受獎的同學好好用功，畢業後發揮所長為國家為社會服務，也希望大家從文林閣出發，用向上、向善的精神影響台灣。

地方指出，民國42年文林閣為了嘉勉清寒學子努力向學，成立芎林清寒獎助學金，鼓勵優秀的學生認真求學。至今已有68年寒暑的歲月。獎學金的來源，都是信徒大眾、善心人士樂捐贊助的。獎學金頒發的區域由芎林地區、新竹地區，如今擴大到全國的大學院校，嘉惠品學兼優的學子。

今年頒發奬助學金，達到標準85分以上的同學有143位，其中有四位同學，達到滿級分，得到1萬元的獎學金。四位滿級分同學是清華大學林泳箴住新豐鄉，台灣大學黃又新住芎林鄉，台灣大學陳彥霖住新竹市，東華大學林妤軒住桃園市。

文林閣昨天發送143位獎學金，縣長楊文科(左一)特地到文閣祝賀。圖／新竹縣府提供
文林閣昨天發送143位獎學金，縣長楊文科(左一)特地到文閣祝賀。圖／新竹縣府提供
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