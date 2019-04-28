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苗栗縣議會25年未刪預算 今年5月大會要直播了

2019-04-28 09:13聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣議會25年來未曾刪除縣政府總預算案一毛錢，經常被提起議論，縣議會將於5月6日到6月4日召開定期會，大會議事都將在網路首度直播，其中備受注目的石虎保育自治條例草案等提案審查，將於5月7日、6月4日上午，分別第一讀會、第二及第三讀會。

苗栗縣議會秘書長林來居表示，直播的配套，議會原本錄音、錄影系統設備、設施足以支援，原影音訊號輸出，後端租用中華電信公司主機及頻寬，民眾屆時上新改版的議會網站，首頁將有「實況轉播」選項，將即時直播大會議事，「影音隨選」項保存5年內的直播影音供點選，不過，直播只能觀看不能下載。

國民黨苗栗縣議會黨團書記長江村貴、民進黨苗栗縣議會黨團總召羅貴星，及時代力量、苗栗縣議會改革連線成員曾玟學都贊成直播，認為時勢所趨，江村貴說，議事一切攤開來，全民監督縣議員問政。

「很好！直播值得肯定！」羅貴星說，透明化議事，讓民眾了解議事運作，及議員問政是否關心鄉親託負事項，及地方需求，發揮監督作用，不會淪為黑箱作業。

曾玟學認為網路直播是很好的事情，公開檢視選出的議員出席及問政，有沒有盡到受選民委託代議的職責，不過，直播動輒2、3個小時，影片過於冗長，也較缺乏主題，應該增加議員、議案、主題及時間等隨選隨看的功能，吸引民眾參與並觀看。

議會直播即將上路，民眾則有不同意見，苗栗市邱姓上班族認為直播可以看出議員認不認真、有沒有盡責？議員相對感受到壓力，應有正面提升議員為民喉舌及問政品質的作用。

苗栗市陳姓家庭主婦表示，除非是事先知道議會有討論她關心的議題，或是支持的議員問政，否則不會觀看直播；羅姓上班族則表達她不會浪費時間觀看議會直播，她注意近年來部分議員的問政，「問不出所以然」，也看不出有什麼成績，直播也是白搭。

苗栗縣議會準備好了，5月定期會大會網路直播上路。圖／本報資料照片
苗栗縣議會準備好了，5月定期會大會網路直播上路。圖／本報資料照片
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苗栗縣議會5月定期會大會網路直播，可以進議會網站觀看。記者范榮達／攝影
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