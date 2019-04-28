一張遺照兄妹情牽 椅子阿婆想要蒸蘿蔔糕祭拜哥哥

2019-04-28 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



84歲黃姓老婦人8個多前車禍撞斷腿，吃喝拉撒睡僅能在這張椅子上。圖／劉詩詣提供 分享 facebook

華山基金會、阿昌清潔庇護工場「用愛找回尊嚴」計畫，4月25日出任務到苗栗縣頭份市84歲黃姓老婦人家中清理，發現黃姓阿婆8個多月前因車禍斷腿，吃喝拉撒睡都在椅子，天天對著胞兄的遺照說話，她說，這次房子清完她會努力復健，再蒸一次哥哥生前喜歡吃的蘿蔔糕到靈前祭拜。

「一塊蘿蔔糕牽起84年的兄妹情！」阿昌清潔庇護工場場長劉詩詣當天只是順口問問客廳遺照是誰，沒想到「椅子阿婆」故事讓他久久難以釋懷。

椅子阿婆說，她哥哥過世10幾年，她很想哥哥，遺照放在椅子旁，這樣她天天可以跟哥哥講話，她嫁的不好，又生了一個身心障礙女兒，哥哥不結婚，永遠省吃儉用，疼她給她最好，房子也是哥哥留給她，裡面都是回憶及思念，哥哥遺言最後一句話「天塌下來永遠都有哥哥」，囑咐她要把小孩照顧好。

她去年車禍腳被撞斷，沒辦法出門，整天都坐在椅子上，哥哥的骨灰放在台北，已經兩年沒辦法去看哥哥，哥哥應該沒人可以聊天而寂寞，房子清完她會努力復健，她很想再蒸一次哥哥喜歡吃的蘿蔔糕去祭拜，告訴哥哥唯一的願望「下輩子還要當你妹妹」。

「用愛找回尊嚴」將協助35名獨居老人等弱勢，打掃居家環境，同時提供身心障礙員工就業，出任務卻發現鼻酸故事，椅子阿婆與兒子、女兒同住，兒子打零工，收入相當不穩定，女兒身心障礙，原本由椅子阿婆照顧，椅子阿婆車禍斷腿，沒有辦法行動，吃喝拉撒睡都在椅子，女兒拿水她自己擦澡。