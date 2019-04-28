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影／白沙屯拱天宮深夜「開爐」 柯文哲偕爸媽現身參加

2019-04-28 00:05聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨晚11點舉行「開爐」儀式，白沙屯媽往北港進香刈火帶回的萬年香火圓滿「合爐」，代表今年進香任務告一段落。台北市長柯文哲也到場參加開爐儀式，並致贈「拱天覃德」匾額給白沙屯拱天宮。

柯文哲除本人到場，柯爸、柯媽也一起現身。廟方表示，進香過程中柯爸、柯媽都有參與，所以柯文哲和柯爸、柯媽，全家都一起到拱天宮來參與「開爐」儀式。柯文哲也送給拱天宮主委洪文華、總幹事陳春發各一幅「莫望初衷」的書法作品，作品旁有柯文哲的簽名。

洪文華表示，非常歡迎台北市長柯文哲，和柯爸爸、柯媽媽一起來拱天宮參拜，也祝福柯文哲「心想事成」。

柯文哲則簡短致詞，農曆3月23日是媽祖誕辰，來拱天宮參拜最重要的目的，是祈求台灣風調雨順，祝福所有在場的的貴賓、民眾，身體健康闔家平安。柯媽也說，今天已是第五次到拱天宮，希望所有人都平安順利，身體健康萬事如意。

拱天宮白沙屯媽17日下午回宮，結束今年10天9夜往北港的徒步進香之旅，今天深夜11點依傳統進行盛大的開爐儀式，拱天宮管委會主委洪文華從神房請出火缸，交由戊戌年值年爐主陳銘義執行「合爐」，將火缸內的香灰逐一放入各殿香爐中，隨著頭旗再度收入白沙屯媽的神房，也代表今年進香活動告一段落。

儀式過後，來自各地的信眾排隊領取大貢香，過爐後將香帶回家中插入自宅香爐，也代表從拱天宮刈火回自宅。

台北市長柯文哲參與拱天宮開爐儀式。圖／拱天宮提供
台北市長柯文哲參與拱天宮開爐儀式。圖／拱天宮提供
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台北市長柯文哲參加開爐儀式，並致贈「拱天覃德」匾額給白沙屯拱天宮。圖／拱天宮提供
台北市長柯文哲參加開爐儀式，並致贈「拱天覃德」匾額給白沙屯拱天宮。圖／拱天宮提供
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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨晚11點舉行「開爐」儀式。圖／拱天宮提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨晚11點舉行「開爐」儀式。圖／拱天宮提供
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拱天宮管委會主委洪文華從神房請出火缸。圖／拱天宮提供
拱天宮管委會主委洪文華從神房請出火缸。圖／拱天宮提供
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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨晚11點舉行「開爐」儀式。圖／拱天宮提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨晚11點舉行「開爐」儀式。圖／拱天宮提供
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柯文哲白沙屯北港
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