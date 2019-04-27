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8萬4千株野百合綻放 桃園蘆竹大古山野百合花季開跑

2019-04-27 23:26聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市蘆竹區「大古山野百合花季」今天起至5月11日在大古山休閒農業區登場，為期15天，市長鄭文燦說，多年來成功復育約8萬4000株野百合，開花率已達五成，花海從捷運A10山鼻站一路延伸到大古山福山宮，很值得民眾親近賞花，一覽野白合的純淨素雅姿態。

明基友達基金會捐贈義大利藝術家佛朗西斯卡‧柏那迪尼所創作的大理石藝術雕塑創作「繭」，放置於大古山，今天也配合花季開幕，由市府農業局辦理捐贈儀式，創造亮點。

大古山野百合花季在大古山休閒農業區舉辦，今年主題為「百事合意」，鄭文燦說，民眾不僅可來欣賞滿山的野百合，活動也安排茶莊、有機農場DIY體驗、市集和表演活動等，期望結合農食教育、村落藝術，展現一區一花卉的農業魅力，也很歡迎民眾在晚上造訪，入夜也可欣賞桃園台地及大古山美麗的夜景，歡迎大家前來體驗休閒農業區的多元魅力 。

農業局長郭承泉說，大古山野百合花季為期15天，活動內容除了野百合賞花行程外，還規畫小丑表演、魔術、川劇變臉等整點表演活動、蝶古巴特創作體驗、農創市集、農食體驗、手工藝品DIY以及53梯次的「達人帶路，農場體驗」等活動。

配合花季，每逢周末也推出山鼻、山腳、外社、坑口社區發展協會舉辦的副場活動，並推出周末限定賞花專車，備有導覽志工沿途進行雙語解說，讓遊客能更瞭解大古山的生態及文化特色。詳情可上2019百事合意—大古山野百合花季http://www.taoyuanlily.com.tw/。

桃園蘆竹的大古山野百合花季昨開跑，現場復育約8萬4000株野百合，開花率已達五成...
桃園蘆竹的大古山野百合花季昨開跑，現場復育約8萬4000株野百合，開花率已達五成。圖／桃園市政府農業局提供
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桃園蘆竹的大古山野百合花季昨開跑，現場復育約8萬4000株野百合，開花率已達五成...
桃園蘆竹的大古山野百合花季昨開跑，現場復育約8萬4000株野百合，開花率已達五成。圖／桃園市政府農業局提供
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明基友達基金會捐贈義大利藝術家佛朗西斯卡‧柏那迪尼所創作的大理石藝術雕塑「繭」，...
明基友達基金會捐贈義大利藝術家佛朗西斯卡‧柏那迪尼所創作的大理石藝術雕塑「繭」，在今天大古山野百合花季開幕活動正式亮相。圖／桃園市政府農業局提供
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桃園蘆竹的大古山野百合花季昨開跑，現場復育約8萬4000株野百合，開花率已達五成...
桃園蘆竹的大古山野百合花季昨開跑，現場復育約8萬4000株野百合，開花率已達五成。圖／桃園市政府農業局提供
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桃園蘆竹的大古山野百合花季昨開跑，現場復育約8萬4000株野百合，開花率已達五成...
桃園蘆竹的大古山野百合花季昨開跑，現場復育約8萬4000株野百合，開花率已達五成。圖／桃園市政府農業局提供
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桃園蘆竹的大古山野百合花季昨開跑，現場復育約8萬4000株野百合，開花率已達五成。圖／桃園市政府農業局提供
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桃園蘆竹的大古山野百合花季昨開跑，現場復育約8萬4000株野百合，開花率已達五成...
桃園蘆竹的大古山野百合花季昨開跑，現場復育約8萬4000株野百合，開花率已達五成。圖／桃園市政府農業局提供
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野百合賞花鄭文燦
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