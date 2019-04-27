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家扶兒童保護日護童者聯盟「不閉打小孩」快樂5步驟

2019-04-27 20:38聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

家扶基金會推動4月28日「兒童保護日」已邁入第7年，今年特別號召「護童者聯盟」一起走上街頭，在全國各地舉辦24場活動，萬人齊聲呼籲用愛包圍受虐兒

桃園家扶中心今天提前開跑為兒童保護日暖身，在家樂福中原店舉辦親子同樂快閃活動，以兒保體操、「快樂親子5步驟」帶動親子活動，並與參與民眾誓言守護兒少，齊力讓每個孩子都成為保護自己的小英雄，以達成「零兒虐」終極目標。

桃園家扶中心指出，今年初至今，台灣已發生多起震驚社會的兒虐案件，多為照顧者情緒失控或缺乏親職教育造成不幸兒少案例，然而社會新聞版面下的事件及黑數也讓人擔憂。

根據衛福部統計資料顯示，2018年全台家內兒童及少年保護案件中共4175名兒少遭虐，進一步了解兒少受虐年齡層以12至未滿15歲最多。另外，學齡期兒少受虐事件更不容忽視，需賴社區多加關注一起雞婆與關心，參與建構兒少安全的生活網絡，「兒保好鄰居」缺您不可。

續探究近10年的受虐兒少案件，施虐者以年齡層30至39歲比率最多，這個年齡層多數父母工作事業繁忙，再加上此年齡層的子女，無論正值學齡前或學齡階段，容易因各式教養議題挑戰，導致不當對待兒少情事發生，如果情緒與壓力未獲調節，或支持資源無法適時介入，長期下來將嚴重危害兒少健康與發展。

家扶推動親子快樂5步驟「不閉打小孩」，意思是鼓勵大人與孩子互動及相處時，「不」要生氣、「閉」上眼睛、「打」給家扶、擁抱「小」孩10秒鐘、「孩」子大笑10聲等動作，立即提醒自己並緩和當下情緒，接著與孩子理性互動，避免因失控而造成難以抹滅的傷害。

家扶基金會自2013年開始推動4月28日為兒童保護日，選擇428這一天是取諧音「是兒保」，桃園家扶中心為響應全國兒保日，今天搶先與「兒保好鄰居」家樂福中原店共同舉辦兒保宣導活動，社工們化身為超級英雄，期待透過英雄意象邀請民眾一同化身為「護童者聯盟」，共同關心與守護受虐兒少。

社工們以超級英雄的姿態揭開活動序幕並帶領民眾宣讀兒保口號、倡導「快樂親子5步驟」，也邀請民眾參與愛的抱抱活動，讓親子彼此感受最簡單最幸福的溫暖，期待透過兒保宣導的進行，喚起及加深一般民眾對兒少保護的關注與認同，進而共同預防家庭暴力發生，讓兒少能健康及適性的成長。

家樂福中原店賣場民眾簽名熱烈響應428家扶兒保日。圖／桃園家扶中心提供
家樂福中原店賣場民眾簽名熱烈響應428家扶兒保日。圖／桃園家扶中心提供
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4月28日是家扶兒保日，桃園家扶今天在中壢「家樂福中原店」先一步宣導守護兒童零兒...
4月28日是家扶兒保日，桃園家扶今天在中壢「家樂福中原店」先一步宣導守護兒童零兒虐。圖／桃園家扶中心提供
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桃園家扶鼓勵親子愛的抱抱，感受兒童保護工作很重要。圖／桃園家扶中心提供
桃園家扶鼓勵親子愛的抱抱，感受兒童保護工作很重要。圖／桃園家扶中心提供
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志工化身超人，賣場民眾熱烈響應。圖／桃園家扶中心提供
志工化身超人，賣場民眾熱烈響應。圖／桃園家扶中心提供
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親子受虐兒
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