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意外現身誓師大會 韓國瑜：選總統很快會有答案

客家流行音樂頒獎 彭佳慧山狗樂團和業餘歌手熱力放送

2019-04-27 20:19聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市政府客家事務局主辦「2019客家流行音樂節」今晚間於平鎮區新勢公園，盛大舉辦「頒獎音樂會」，現場不時傳來悠閒輕快的客家歌曲，輕鬆的氛圍也吸引了許多民眾駐足欣賞演出，客家籍歌手彭佳慧用客家話回答主持人提問，還演唱客家歌曲，更獲得熱情的掌聲。

客家局局長何明光表示，2019客家流行音樂節包含包含「客家流行歌唱大賽」、「客家流行歌曲創作大賽」及「客家歌曲合唱大賽」等3大系列賽事，吸引海內外共約1300人參賽，不分族群、性別、年紀都認真投入客語歌曲演唱，其中青壯組及公教員工組還有為了參賽才特地學習客語，甚至有來自香港的得獎者，跨越語言和文化，將客語推向更多元的面向。

今晚頒獎音樂會除了公布各組前3名成績，更是為打造讓客家歌手展現自我的平台，藉此吸引更多優秀人才投入客家音樂歌唱及創作的領域，不管是否為客家人，都能了解客家、喜歡客家文化，以多元方式呈現客家歌曲之美。

客家事務局指出，今年參賽組別有些許調整，仍有許多來自各地的民眾參與，顯示大家對客家音樂的重視與關心。客家流行音樂節猶如客家金曲獎，未來將持續舉辦，培養更多客家歌手，希望讓客家流行音樂成為KTV主流歌曲之一，也讓更多人欣賞客家流行音樂。

現場還請到超人氣混血偶像Bii畢書盡、超實力客籍金曲歌后彭佳慧，和重量級客家民謠搖滾樂團山狗大樂團輪番演出，Bii更與本屆歌唱大賽公教員工組優勝者，以國、客語改編共同演唱Love More，為頒獎音樂會再掀高潮，也讓現場民眾和粉絲感受客家歌曲的魅力。

客家局長何明光（左二）頒獎長青組冠軍朱金坤（中），第2名曾浩明（左一），第3名黃...
客家局長何明光（左二）頒獎長青組冠軍朱金坤（中），第2名曾浩明（左一），第3名黃碧霞（右一）。圖／桃園市客家事務局提供
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桃園市客家局長何明光（中）頒獎青壯組冠軍梁乃仁（右二），第二名宋佳真（右一），第...
桃園市客家局長何明光（中）頒獎青壯組冠軍梁乃仁（右二），第二名宋佳真（右一），第三名許斌聖（左一）。圖／桃園市客家事務局提供
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客語音樂會樂團
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