影／永貞宮媽祖換客家花布聖袍 全台首見
苗栗縣頭份市田寮永貞宮首開先例，今天媽祖誕辰為宮內及友宮共6尊媽祖婆神像，換上具有花布特色的「客家聖袍」，盼凸顯客家庄的媽祖信仰及族群融合精神。
供奉媽祖的永貞宮是頭份地區信仰中心之一，每年頭份地區最熱鬧的「頭份四月八」傳統節慶，都由永貞宮媽祖領軍遶境，廟方也每年為媽祖神尊換裝，今年別出心裁設計出花布風格的「客家聖袍」，上午在宮內盛大舉辦換裝儀式，在大殿紅布幔內，由女信眾為媽祖換裝。
永貞宮管理委員會主委、縣議員張淑芬指出，去年她接主委後到廟裡上香，晚上回家腦海瞬間出現媽祖婆想換客家聖袍的影像，但她不敢確定，經擲筊果然獲得聖筊允准。
永貞宮為媽祖婆換穿的聖袍以紅、藍兩色花布搭配，並保留龍、鳳等圖案，請專人手工縫製數月才完成；這次換裝的媽祖神尊，除了永貞宮3尊將參與四月八遶境的媽祖神像，還有北港朝天宮、彰化南瑤宮、新港奉天宮來做客駐駕的3尊媽祖，回鑾時穿回，象徵「閩客一家親、友誼長存」。
張淑芬表示，苗栗縣甚至全台信仰媽祖的客家庄，以頭份市人口最多，永貞宮創先例為媽祖神尊換上客家聖袍，凸顯媽祖信仰不分閩客地區，也象徵族群融合。
永貞宮日前在宮內還「發現」早期收藏在大殿供桌下的7件手工石雕香爐，年代從清朝咸豐、同治及日治昭和年間都有，廟方視為珍貴文物，近來並在宮內陳列展示。
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