影／永貞宮媽祖換客家花布聖袍 全台首見

2019-04-27 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣頭份市田寮永貞宮首開先例，今天媽祖誕辰為宮內及友宮共6尊媽祖婆神像，換上具有花布特色的「客家聖袍」，盼凸顯客家庄的媽祖信仰及族群融合精神。

供奉媽祖的永貞宮是頭份地區信仰中心之一，每年頭份地區最熱鬧的「頭份四月八」傳統節慶，都由永貞宮媽祖領軍遶境，廟方也每年為媽祖神尊換裝，今年別出心裁設計出花布風格的「客家聖袍」，上午在宮內盛大舉辦換裝儀式，在大殿紅布幔內，由女信眾為媽祖換裝。

永貞宮管理委員會主委、縣議員張淑芬指出，去年她接主委後到廟裡上香，晚上回家腦海瞬間出現媽祖婆想換客家聖袍的影像，但她不敢確定，經擲筊果然獲得聖筊允准。

永貞宮為媽祖婆換穿的聖袍以紅、藍兩色花布搭配，並保留龍、鳳等圖案，請專人手工縫製數月才完成；這次換裝的媽祖神尊，除了永貞宮3尊將參與四月八遶境的媽祖神像，還有北港朝天宮、彰化南瑤宮、新港奉天宮來做客駐駕的3尊媽祖，回鑾時穿回，象徵「閩客一家親、友誼長存」。

張淑芬表示，苗栗縣甚至全台信仰媽祖的客家庄，以頭份市人口最多，永貞宮創先例為媽祖神尊換上客家聖袍，凸顯媽祖信仰不分閩客地區，也象徵族群融合。