庇護溫馨EASY購 桃市庇護工場促銷母親節禮品

2019-04-27 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



鼓勵身障朋友，桃園市勞動局今日於台茂購物中心舉辦「庇護溫馨EASY購」108年桃園庇護工場母親節禮品聯合促銷記者會，販售手工餅乾、母親節蛋糕、新鮮無毒蔬菜等商品，民眾不僅能選購母親節禮品，也同時給予身障朋友肯定，促進他們穩定就業。

桃園市長鄭文燦、勞動局陳靜航局長等人，今天也出席記者會活動，一同與庇護員工手持康乃馨及庇護商品，象徵母親節庇護產品正式開賣。鄭文燦表示，勞動局為協助身障朋友就業，逐年編列預算輔導設立庇護工場，並協助其營運及產品推廣，今年編列預算超過1700萬元，迄今已設立7家庇護工場，提供72名身心障礙者長期穩定的庇護就業。

鄭文燦說，今年持續爭取公有基地推動設立庇護工場，如南門公園、勞教大樓等，並已配合桃園市府推動社會宅政策，評估今年及明年預定竣工社會宅區位，規畫設立庇護工場可行性，今年預定再增加2至3家庇護工場，可提供更多身障朋友適性就業。

今日促銷活動同時表揚企業團體、公立學校機關採購庇護工場產品競賽優勝單位，根據市府統計，107年採購桃園庇護商品金額超過2000萬元，企業團體獲獎單位有群環科技股份有限公司、聯強國際股份有限公司、華創車電技術中心股份有限公司等。為增加庇護員工能見度，亦舉辦庇護工場繪畫競賽，總獎勵高達17萬元，用畫筆彩繪桃園庇護工場的天使們，讓更多人看見庇護員工努力的一面，廣為行銷庇護商品，促進他們穩定就業。

桃園庇護工場今年推廣母親節禮品，包括手工餅乾禮盒、母親節蛋糕、新鮮無毒蔬菜、精緻洗衣服務及洗車優惠專案活動，歡迎民眾現場多消費，或前往「桃園市身心障礙者庇護商品easy購」（ http://easygo.tycg.gov.tw/）訂購，即日起至108年10月31日單筆消費滿399元，即可獲得抽獎券1張，獎品有沖繩台北雙人來回機票、液晶電視、掃地機器人等多項豐富獎品。