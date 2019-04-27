關西錦山假日羅馬市集 即日起每周末登場

2019-04-27 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



為了帶動偏鄉關西錦山的地方經濟發展與觀光人潮，錦山里里長林保國邀請由財團法人天主教華光社會福利基金會經營的磊質複合式庇護工坊，一起打造「錦山假日羅馬市集」，市集活動即日起至6月30日，每逢周六、日在桐花芽餐廳前方廣場，結合當地特色農產品，如泰雅族風味餐、客家麻糬、仙草乾、手工香皂DIY，還可體驗騎迷你馬，歡迎民眾假日到市集走走。

「磊質複合式庇護工坊」是新竹縣唯二的庇護性就業場所，由財團法人天主教華庇護工坊內有桐花芽蔬食餐廳、麵包工坊及DIY教室，由一群身心障礙天使，用心製作好吃的糕點、餐食，而附近的社區住著客家與泰雅族群，社區盛產各種當季蔬果。

林保國表示，社區十幾年來人口不斷外移，年輕人都到外地工作，只剩下老人與小孩在家，如果不想辦法改變現況，社區會越來越死氣沉沉。

庇護工坊主任周神助則說，庇護工坊需要讓更多人認識、關注與訂購商店的產品，才能永續經營。但知道庇護工坊的人太少，雖然羅馬公路每到假日往來車輛眾多，卻少有佇足停留，更別說到餐廳用餐或採購庇護商品。

同樣面臨困境的兩人決定共同合作打造假日市集，除了能帶入人潮促進地方經濟發展，創造就業機會提升居民的收入，同時也能提升庇護工坊的能見度，遊客願意停留在市集消費，庇護工坊就多一個機會曝光。

今天市集開幕邀請了許多社區型的協會、小農一起參與市集活動，舞台表演邀請到錦山國小太鼓小達人開場，華光智能發展中心身心障礙小天使帶來原住民舞蹈表演。