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桃首間社宅中路二號近完工 中選戶今開心賞屋

2019-04-27 15:15聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市首間社會住宅「中路二號」幾近完工，市府住宅發展處本月完成政策戶評點與同分抽籤，申請者625件，中選率不到11%，市府昨起一連兩天安排64戶政策戶，到中路二號三樓的社宅樣品屋與標配屋看屋，今天一早就有近50人陸續報到，攜家帶眷參觀未來落腳處的空間格局與生活環境，迫不及待等著入住，市府預計於5月10日在市府二樓進行一般戶抽籤。

共212戶住宅單元的中路二號座落桃園區力行路上，鄰近桃市消防局與桃園警分局，周邊也有學區與公園，生活機能完整，社宅工程進度已幾近完工，建物分為A、B、C三棟，A、B棟各有16與17樓高，每層樓共16間房，有一到三房型，C棟有5樓高，未來將由住發處進駐，另市府勞動局也評估於社宅設立庇護工場可行性，中路二號有機會將有庇護工場進駐。

64戶政策戶、10戶服務性入住計畫戶昨起陸續到中路二號看屋，由於社宅多處仍在施工作業，統一安排至三樓先行完成的樣品屋與標準配備屋參觀，各有一至三房型，入選民眾紛紛拿起手機記錄空間格局，也向工作人員詢問「A、B棟哪裡好」、「住哪比較不會吵？」

從南非嫁來台灣22年的新住民高梅麗也帶著兒孫來參觀「新居」，她說，原本一家四口住在透天厝三樓處，租金1萬2千元，雖然空間大也有四間房，但房子相當老舊，還頻頻漏水，天花板甚至有水泥剝落痕跡，可見鋼筋裸露，來參觀社宅覺得很新很好，期待與家人入住。

市府住宅服務科長陳宣宇說，政策戶64戶以選擇三房型居多，一至三房型都有衣櫃、床架、熱水器、空調、曬衣架、流理台、衛浴等基本配備，在廚房配備上，還有貼心可手動升降的碗櫥架，二至三房配有瓦斯爐、抽油煙機，一房型考量人數少，流理台則配置電陶爐。

市府住宅發展處長莊敬權說，入住社宅民眾，可使用市民卡作為門禁感應，也鼓勵尚未入籍者可選擇設籍桃園，今天看屋完之後，政策戶與服務性入住計畫戶將於6日在區公所選屋，選屋之後，再處理一般戶抽籤、選屋作業，預計於5月10日進行一般戶抽籤，5月16日至5月18日三天看屋，6月份可確定全部入住名單，9月份起開始辦理簽約、點交與入住。

桃園市首間社會住宅「中路二號」幾近完工，市府昨起一連兩天安排64戶政策戶，到中路...
桃園市首間社會住宅「中路二號」幾近完工，市府昨起一連兩天安排64戶政策戶，到中路二號三樓的社宅樣品屋與標配屋看屋，今天一早就有近50人陸續報到，攜家帶眷參觀未來落腳處的空間格局與生活環境。記者張裕珍／攝影
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桃園市首間社會住宅「中路二號」幾近完工，市府昨起一連兩天安排64戶政策戶，到中路...
桃園市首間社會住宅「中路二號」幾近完工，市府昨起一連兩天安排64戶政策戶，到中路二號三樓的社宅樣品屋與標配屋看屋，新住民高梅麗帶著兒孫來參觀。記者張裕珍／攝影
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桃園市首間社會住宅「中路二號」一房型也很寬敞。記者張裕珍／攝影
桃園市首間社會住宅「中路二號」一房型也很寬敞。記者張裕珍／攝影
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桃園市首間社會住宅「中路二號」配有基本家具設備，廚房貼心設置可手動升降的碗櫥架。...
桃園市首間社會住宅「中路二號」配有基本家具設備，廚房貼心設置可手動升降的碗櫥架。記者張裕珍／攝影
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桃園市首間社會住宅「中路二號」房間有床架與衣櫃。記者張裕珍／攝影
桃園市首間社會住宅「中路二號」房間有床架與衣櫃。記者張裕珍／攝影
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桃園市首間社會住宅「中路二號」幾近完工，市府昨起一連兩天安排64戶政策戶，到中路...
桃園市首間社會住宅「中路二號」幾近完工，市府昨起一連兩天安排64戶政策戶，到中路二號三樓的社宅樣品屋與標配屋看屋，今天一早就有近50人陸續報到，攜家帶眷參觀未來落腳處的空間格局與生活環境。記者張裕珍／攝影
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桃園市首間社會住宅「中路二號」幾近完工，市府昨起一連兩天安排64戶政策戶，到中路...
桃園市首間社會住宅「中路二號」幾近完工，市府昨起一連兩天安排64戶政策戶，到中路二號三樓的社宅樣品屋與標配屋看屋。記者張裕珍／攝影
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