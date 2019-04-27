鼓勵清寒學子向學 八德三元宮頒30萬元獎學金

2019-04-27 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



慷慨解囊，桃園市八德區三元宮，為彰顯媽祖庇佑鄉里聖恩及鼓勵八德區清寒學子努力向學，特地選在今日媽祖聖誕農曆3月23日當天，頒發近30萬元獎學金給清寒學子，三元宮主委呂林小鳳表示，期望透過獎助學金，鼓勵貧困弱勢學生，提昇學業成績及品格教育。

有「八德大廟」之稱的三元宮，建於乾隆38年（西元1773年），大正14年（西元1925年）重建，為八德區最古老的宮廟，也是最重要的信仰中心。正殿供奉三官大帝，後殿一樓則是奉祀天上聖母、太歲星君及文昌帝君，後殿二樓的靈霄寶殿主祀玉皇大帝。除了富有歷史價值外，建築本身也頗具藝術水準，木雕由桃園首席匠師葉金萬大師操刀，石雕則出自張火廣大師之手，交趾陶則出自大師陳天乞親身製作，建築特色十足。

主委呂林小鳳指出，香火鼎盛的三元宮，每年農曆二月初二土地公聖誕，均會舉辦知名的傳統祭典－「祈龜」活動（又稱乞龜），是地方一大盛事，重達上千斤的糯米平安龜供奉於廟中，象徵祈求平安、福氣與長壽。

呂林小鳳表示，三元宮廟內媽祖為許多善信參拜祈求的重要神明，廟方為彰顯媽祖聖恩庇佑及照顧八德十方善信的功績，決定自今年起，利用每年農曆3月23日媽祖聖誕日及農曆8月15日建廟紀念日，舉辦一年二次的清寒獎學金發放活動，並依學生實際需求，分上下學期發放，藉以鼓勵品學兼優的清寒莘莘學子。