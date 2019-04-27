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好想回家！長安老人中心啟動返鄉專車 一圓長輩心願

2019-04-27 12:45聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

81歲的林森雄回到家後開心的跟妹婿打招呼。記者陳斯穎／攝影
81歲的林森雄回到家後開心的跟妹婿打招呼。記者陳斯穎／攝影
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新竹縣的長安老人養護中心從去年開始啟動「返鄉專車」，帶領低收、失依的長輩回到熟悉的家鄉探訪親友，看著長輩臉上露出的開心笑容，養護中心決定今年再度發車，規劃陪6位長輩來一趟返鄉之旅，長安老人養護中心的主任陳柏如說，雖然每位長輩的人生際遇各不相同，但「家」的位置都一樣無可取代。

陳柏如表示，「回家」幾乎是養護中心裡每一位長輩的願望，特別是那些入住中心後，便未曾再返家的長輩。為了幫助長輩完成夢想，返鄉專車的計畫醞釀著，終於在去年付諸行動，首先以低收入戶為優先，再來就是每天認真復健的長輩，四個梯次共陪伴了8位長輩圓夢。

今年長安的返鄉專車預計分3梯次帶6位長輩回家，首先回家的是家鄉在峨眉，75歲的劉玉蘭及81歲的林森雄。已經住在養護中心8年的劉玉蘭，在曾與自己生活逾10年的姪媳的陪伴下回到老家，雖然劉奶奶因中風無法言語，但臉上藏不住的笑容已經把她的心情傳遞出來。

而上車出發前，喊著不要出門的林爺爺，也在離家越來越近的風景中，安靜了下來。林爺爺的妹妹表示，智能障礙的哥哥過去都與她同住，最親的人就是她，若不是她年紀也大了，沒辦法繼續照顧，實不捨將哥哥送到養護中心。林爺爺看到妹婿，開心地問候著，更在家人與社工人員的陪伴下，吃了一次久違的團圓飯。

陳柏如說，雖然有些長輩因受失智影響不太清楚家在哪，但當他們回到家鄉看到熟悉的景象，有的長輩馬上打開話匣子分享過去的故事，有些則默默看著老房子回憶。而看到前來迎接長輩的親友，以及他們緊握的雙手，這些感動的畫面都讓她更加堅信返鄉服務的意義與價值，「那是再多豐富活動都換不到的心靈滿足。」接下來還有4位長輩滿心期待地回家的日子到來，未來，養護中心也會繼續進行返鄉專車活動，讓更多長輩踏上返鄉之旅。

已經住在養護中心約8年的劉玉蘭，雖然因中風無法言語，但臉上藏不住的笑容已經把她返...
已經住在養護中心約8年的劉玉蘭，雖然因中風無法言語，但臉上藏不住的笑容已經把她返鄉的好心情傳遞出來。記者陳斯穎／攝影
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