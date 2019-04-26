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玩偶資收車 繼續歡樂出任務

2019-04-26 23:33聯合報 記者許政榆／桃園報導

桃園市八德區清潔隊員葉京峰不捨許多全新玩偶被丟棄，收集後布置在資源回收車外觀，除美化回收車，也提醒民眾愛物惜物，但日前遭民眾檢舉，要求市府撤下玩偶，消息傳出引發網友不滿，後由民代出面協調，確認無安全疑慮後，留下整車玩偶，繼續帶著歡樂上路為民眾服務。

服務近7年的葉京峰觀察近年來街頭的娃娃機風潮，民眾購得玩偶，汰換速度也快，有的甚至連包裝都沒拆。葉執勤若發現外觀良好的全新玩偶，整理後會分送給社區孩子。為執勤安全，更自掏腰包加裝蜂鳴器，左右轉時提醒後方民眾和車輛注意。

清潔隊員葉京峰（中）用娃娃布置資源回收車，立委趙正宇（左）也捐出孩子的玩偶，肯定...
清潔隊員葉京峰（中）用娃娃布置資源回收車，立委趙正宇（左）也捐出孩子的玩偶，肯定葉的用心。 記者許政榆／攝影
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葉京峰說，民眾對垃圾車、資源回收印象都是髒亂又惡臭，多半保持距離不敢靠近，3年前他突發奇想，利用民眾丟棄的玩偶布置車體外觀，打造特色外型的娃娃資收車，讓民眾倒垃圾時也有好心情，車上有蛋黃哥、凱蒂貓、史迪奇等70多隻大小玩偶，並定期幫它們「洗澡」，維持清潔，民眾稱讚他很用心。

八德區中隊長李堯夫表示，葉京峰很用心布置，每個玩偶都有兩條以上的塑膠繩固定，不影響交通安全，評估認定未影響勤務，因此同意保留，未來也不排斥出現第二輛娃娃資收車。

不過，這輛資收車日前遭民眾檢舉，市府因檢舉壓力要求清潔隊撤掉玩偶，讓網友熱議，立委趙正宇得知後也前往了解。趙指出，資源回收的初衷就是廢物再利用，或許被丟棄的玩偶，在其他人眼裡成了寶貝，希望在不妨害公務與行車安全下，讓這些玩偶發揮價值，城市因此更多些色彩和歡樂；桃園市環保局也從善如流，讓娃娃繼續隨車出任務。

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