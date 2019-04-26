影／難想像！市公所廚餘製堆肥 以往1個月電費20多萬元

2019-04-26 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗市在國內面臨非洲豬瘟的威脅後，近來廚餘回收量倍增，市公所今天率先全縣啟用廚餘破碎及脫水打包設備，未來製有機肥從原本幾個月時程可縮短至15天；市公所清潔隊透露，早年使用的舊設備光是發酵槽加熱，每月電費就高達20多萬元，不符效益，後來也因此停用，脫水破碎設備啟用後，未來廚餘製堆肥、有機肥效率可望大幅提升。

苗栗市公所上午在垃圾衛生掩埋場啟用新設備，苗栗市長邱鎮軍帶里長、代表等視察，呼籲鄉親能珍惜資源，家中能依實際需求準備食材，並將廚餘正確投在廚餘桶內收集，不要混入垃圾投丟，以免增加全市垃圾焚化費支出。

苗栗市公所清潔隊長孫春明指出，市公所以往每天廚餘回收量約15噸，近來受非洲豬瘟威脅影響，包括苗栗看守所、大型工廠及餐廳的大量廚餘因不再供應養豬業者，都轉由市公所收集，全市廚餘回收量每天接近30噸，幾乎成長一倍。

他表示，全市廚餘量倍增，但無多餘堆置空間，勢必影響場區正常作業，為因應此狀況，市公所向環保署爭取補助改善廚餘處理設備，全套設備經費近700萬元，盼迅速將每天回收進場的廚餘立刻處理再利用。

孫春明說，過去市公所收集的廚餘，因未脫水、破碎，堆置發酵時間至少3個月以上，且早年使用的發酵槽設備還需要電力加溫，每月電費動輒20多萬元，因欠缺效益而停用多年；現在回收的廚餘經脫水、破碎後，加入木屑攪拌，發酵完成到出場僅約15天，可供各社區或學校作為綠美化、種植蔬菜時的蓬鬆培養土再利用，如市民有需要可逕向清潔隊（037）331917洽詢索取。

邱鎮軍呼籲，為維護廚餘破碎脫水全套設備正常運轉，請鄉親配合不要將大骨頭、椰子殼、蛤蜊、塑膠袋、免洗筷、免洗餐具餐盤、繩子、網子等垃圾當廚餘投入廚餘桶，以免破壞機器設備並影響廚餘處理工作。