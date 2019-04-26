長期臥床病患回診勞師動眾 申請居家護理解決就醫不便

2019-04-26 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



80多歲罹患失智症的伯伯，體重超過100公斤，不僅上下床都很吃力，若要回診必定為一項大工程，家人也得請假陪同就醫，舟車勞頓到院抽血檢查，加上若醫院剛好人滿為患、空腹等待對病人說來說都是折磨，衛生福利部桃園醫院建議，只要是臥床、行動不便至醫院就醫者，可由醫師開立抽血醫囑檢驗單且批價完成，並向衛生局提出申請居家護理，即可解決就醫不便的情況。

衛生福利部桃園醫院居家護理師江文麗指出，現今許多慢性疾病不再是老年人專利，有些人因遺傳或工作不慎導致的殘疾，甚至躺床數10年，又需長期服用藥物，然而醫師為了考量病人病況，需適當調整用藥，會建議病人3至6個月回門診抽血追蹤。

江文麗表示，對於長期臥床、行動不便的病患而言，回診是一項大工程，不僅家人必須特別請假陪同就醫，舟車勞頓的帶病人到醫院抽血，也有不少老人家，只要坐車就會暈車、嘔吐、或等待過程中，坐在輪椅太久，產生壓傷合併症也大有人在。

此外，醫院內若人滿為患，空腹等待看診期間，對病人來說更是煎熬，且等待對家人也是另一種折磨及無奈，但是許多在門診等待看病需抽血的民眾也需空腹，且幾乎皆長者，也不好意思要求醫事人員能否插隊，種種不方便更讓民眾心力憔悴。