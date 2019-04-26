影／婦人站前長期停車惹非議 鎮長勸說「拜託不要」

2019-04-26 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣苑裡火車站站前廣場的免費停車格，有一名年約60歲的婦人經常長時間停放車輛，最近一停十餘天，引起民眾非議，但當地停車並無時限等規定，苑裡鎮公所目前也無法可管，只好以「道德勸說」方式，苑裡鎮長劉秋東今天在車窗夾紙條告知「拜託不要影響大家了」，此外鎮公所也將研究站前公告停車時限，逾時拖吊。

苑裡火車站站前廣場多年前由鎮公所向台鐵承租土地管理，畫設有10個停車格，除了供排班計程車使用，其中5個車格 (含1個身障停車格)免費開放民眾停車。

這名婦人約在半年前開始，經常將車停放在站前廣場，有時一停多天，有排班計程車司機看不過去，但上前說理也沒用；有人向警方檢舉她「霸占車位」，但廣場空間屬鎮公所管理，且她的車沒有違停，爭議一直持續。

最近這名婦人又在站前廣場停車，十多天仍未開走，她的行為在臉書社團引起網友斥責及非議，也有人建議乾脆站前改為停車收費或畫紅線，為此議論紛紛，引起鎮公所關切。

站前排班司機說，車站北側就有免費的停車場，但這名婦人因以前車子被人破壞過，每次搭火車到台北就堅持將車子停在站前停車格，認為有監視器又有24小時有人才安全，但公眾停車格當自家停車位用，實在說不過去。

苑裡鎮長劉秋東表示，站前廣場畫設停車格方便民眾接送旅客，婦人長期在站前停車的作法，給人不佳觀感，但因她一個人行為改變廣場停車格管理也不公平，希望先以道德勸說方式提醒婦人避免長期在站前停車的行為，鎮公所會進一步研擬公告站前限時停車的作法。此外，車站北側建國停車場有60個免費停車位，鎮公所還考慮在車站北邊再尋找空間增闢停車位。

警方表示，已與婦人電話聯繫，她表明返回苑裡後會把車開走一、二天，對方表達歉意，但仍想把車停在有監視器的位置。