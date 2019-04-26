藝人田馥甄98歲外公也參賽 竹縣阿公阿婆活力秀競賽

2019-04-26 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣衛生局為讓長輩運動保持健康，連續8年舉辦「阿公阿婆活力秀競賽」，初賽今天在縣府大禮堂登場，共13支隊伍參加，而年齡最大參賽者是藝人Hebe田馥甄98歲的外公宋增土，他所屬的新豐鄉天天開心隊，五代同堂的精彩演出最後奪得冠軍，未來將與第二名的竹東鎮客家也瘋狂歌謠班，代表新竹縣參加國民健康署舉辦北區競賽。

參賽的13支隊伍約450人，65歲以上有322人，90歲以上長者的有4人，年齡最大的是新豐鄉天天開心隊的98歲宋增土。

衛生所人員忙著幫即將上場的阿公阿婆們化妝，隨後Hebe的父母親也到場幫Hebe的外公宋增土加油打氣，並說老人家身體健康，就是他們最大的幸福，而宋增土在看到有人拍照時還特別比出帥氣的姿勢，相當俏皮。

副縣長陳見賢表示，新竹縣是個長壽縣，在場的阿公阿婆，看起來一點都不老，是相當年輕有活力的，重點已經不是獎金，而是讓大家擁有健康的身體，養成平日運動的好習慣。

衛生局長殷東成也說，阿公阿婆活力秀競賽提供長輩展現健康活力與生命價值的舞臺，但競賽得獎與否不是目的，最重要的是要把健康運動真正生活化，延續要活就要動的精神。

13支隊伍依序拿出本領，展現近3個月的訓練成果，新豐鄉天天開心隊以五代同堂表演的健康操奪得冠軍，竹東鎮客家也瘋狂歌謠班得到第二名，這2名隊伍將代表新竹縣參加國民健康署舉辦北區競賽，爭取更好的成績。