台灣好行大溪快線 5月1日高鐵站直達大溪老城

2019-04-26 15:54 中央社 桃園26日電



「台灣好行」慈湖線將從5月1日起改為大溪快線，屆時從高鐵桃園站發車後，行經快速道路直達大溪老街，僅需40分鐘，將便利國內外旅客在下高鐵站後，直奔古色古香大溪老城區。

桃園市政府觀光旅遊局為了便利國內外觀光客，增加桃園旅行時的便利性，從5月1日台灣好行慈湖線將改為大溪快線，屆時結合車站旅服人員、公車外語環境、外語景點導覽，共同打造國際友善乘車環境。

桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評今天在活動記者會中表示，改線後的台灣好行象徵著服務更國際化、交通更無縫接軌，為了提供給更多旅客知道這項資訊，觀旅局這次與桃園大眾捷運公司合作，推出限量1000張桃捷（機場到高鐵單程票）與台灣好行（大溪快線一日券）紀念聯票，只要新台幣120元，就可以從桃園捷運A18站出站後，快速接駁到大溪老城區，全程僅需40分鐘。

為了鼓勵搭乘，桃園市政府觀光旅遊局與客運、產業業者共同推出多項優惠方案，5月1日起只要憑台灣好行大溪快線、石門水庫線、小烏來線一日券車票到近50家特約店家消費，就可享有各項優惠，並可兌換護手霜、香紅茶包等好禮。

觀光旅遊局也表示，除了慈湖線更動外，原先的台灣好行「親子樂園線」也將改為「石門水庫線」，路線從桃園客運中壢總站出發，沿途行經龍潭、三坑老街、石門山、壩頂、石門水庫（假日行駛，一日券100元）。另外，「小烏來線」也從桃園客運桃園總站發車，前往角板山、小烏來天空步道（假日行駛，一日券150元）。