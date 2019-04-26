拆除新作縣定古蹟東安古橋護欄 當地民眾：破壞古蹟

2019-04-26 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



超過80年歷史的新竹縣縣定古蹟關西東安古橋，因路橋共構的鋼筋水泥護欄損壞，鋼筋裸露且高度不足，有行車安全顧慮，關西鎮公所17日召開說明會，提出拆除護欄並新作的方案，但當地民眾及古蹟修復專家認為，護欄是東安古橋的一部分，歷史痕跡美感不可被取代，除了拆除外，應可做到舊護欄保留與安全兼顧的施工法。

今天關西環境守護協會及關西鄉土文化協會，特別邀請新竹縣文化局副局長周秋堯、關西鎮公所、古蹟修復建築師林志成、古蹟修復結構技師施忠賢及民眾一起參與東安古橋畔的公聽會，互相交流意見。

周秋堯表示，約2年前因負責管理的公所發現古橋安全疑慮，而提出會勘需求，文化局按照文資法規定請公所提報修復方案，因公所對古蹟修復不熟悉，提出的資料及方案需修改，因此公所5度反復送、修提報新竹縣古蹟歷史建築審議委員會進行審查。而在17日的說明會，因民眾有不同的意見，所以文化局請公所5月3日前，提供其他方案供後續審查。

當地居民認為，改善東安古橋的安全性有無數種方法，但絕對不是「拆除護欄」，護欄是古橋不可分割的一部分，拆除護欄就是破壞古蹟。

周秋堯強調，護欄當然也是古橋的一部分，文化局對於古蹟修復一直抱持保存最優先、檢修第二、仿作第三的態度，希望透過補強的方式盡可能保存原有的護欄，護欄增高部分則設法在視覺效果影響最小的情況下，達到景觀與基本安全的平衡。

施忠賢表示，我們要尊重古蹟，新的設計要配合古蹟而不是拆掉再說，拆掉了就沒有了，應該先想辦法修好，因為現在的科技並不是沒辦法應付這些損壞。